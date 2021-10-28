Корпоративные клиенты ВТБ смогут регистрировать договоры залога недвижимости в нерабочие дни

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С 28 октября по 7 ноября включительно.

Во время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября 2021 года, несмотря на приостановку работы МФЦ и отделений Росреестра по всей стране, клиенты ВТБ смогут воспользоваться сервисом по удаленной регистрации договоров залога недвижимости по кредитам для юридических лиц на всей территории Российской Федерации. В рамках стратегии по цифровой трансформации в мае 2020 года ВТБ одним из первых на рынке запустил сервис для юридических лиц по удаленной регистрации договоров залога недвижимости в Росреестре. Сегодня сервис пользуется устойчивым спросом со стороны корпоративных клиентов банка и на текущий момент доля проникновения услуги по электронной регистрации в корпоративном сегменте уже достигла более 30%. Банк постоянно совершенствует данную услугу – например, льготный период, в течение которого клиенты оплачивают только стоимость выпуска усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), был продлен до 30 апреля 2022 года. Сама регистрация в течение этого срока будет бесплатной.


Клиент может инициировать вопрос о проведении сделки в электронном формате в любое удобное для него время, обратившись к своему клиентскому менеджеру. Вся информация передается по зашифрованным каналам связи, что гарантирует полную информационную безопасность сделки и персональных данных клиентов. Чтобы получить уже зарегистрированный договор, посещать Росреестр и МФЦ также не требуется – все процессы осуществляются в электронном формате в режиме 24/7. Сохраняя возможность непрерывной государственной регистрации залога недвижимого имущества в Росреестре, сервис обеспечивает бесперебойность кредитного процесса.


Член правления ВТБ Максим Кондратенко отметил:

– Банк ВТБ постоянно совершенствует свои технологии, в том числе те, которые направлены на обеспечение бесперебойного обслуживания клиентов, переводя большую часть всех сделок в электронную форму. Это особенно актуально в случае введения дополнительных антиковидных мер. Росреестр активно развивает электронные сервисы по регистрации сделок с недвижимостью по всей стране. Банк ВТБ со своей стороны активно участвует в этой работе и также продвигает эту повестку.
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