Кредит под залог недвижимости: как получить деньги на любые цели

Для получения внушительного кредита в банке необходимо иметь официальную высокооплачиваемую работу и хорошую кредитную историю. Однако если клиент не соответствует этим условиям, то он не сможет рассчитывать на выдачу большой суммы. В таком случае можно взять кредит под залог недвижимости. Если обратиться в компанию online-ipoteka.ru, то можно рассчитывать на сумму до 80% от цены имущества. Получить денежные средства можно на любые нужды. Часто заемщики желают взять большую сумму на проведение капитального ремонта в доме. Востребовано подобное кредитование и на развитие бизнеса. Таким образом можно рефинансировать большие кредиты, чтобы значительно снизить долговую нагрузку.
Какой должна быть залоговая недвижимость
Обычно банки предъявляют к недвижимости, которую заемщик желает использовать в качестве залога, ряд требований. В первую очередь дом, квартира или земельный участок должны быть ликвидными. Это позволит банку быстро реализовать имущество должника, если он перестанет вносить ежемесячные платежи. Помимо этого, недвижимость не должна уже иметь обременений. Она не должна быть под залогом в другом финансовом учреждении. На имущество не должен быть наложен арест или другие обязательства.
Жилье, которое планируется сделать залогом, должно находиться в собственности у заемщика. При этом оно должно быть в хорошем состоянии. Квартиры, которые находятся в аварийных домах, готовящихся к сносу, не могут выполнять роль залога. При этом заемщик не должен иметь долгов по коммунальным платежам. Желательно, чтобы в квартире было прописано как можно меньше человек – в этом случае банки охотнее идут на сделку. Особое внимание они обращают на несовершеннолетних детей, которые могут быть прописаны в доме.
Что нужно для оформления кредита под залог недвижимого имущества
Чтобы оформить подобный вид кредитования, клиенту банка необходимо будет собрать пакет документов. В первую очередь он должен подтвердить свою собственность, предоставив соответствующую бумагу. Помимо этого, нужно подготовить документ, который будет свидетельствовать о вступление в право владения имуществом. Это может быть договор купли-продажи или бумага, в которой подтверждено наследование квартиры заемщиком.
Для оформления кредита потребуется и кадастровый паспорт с актуальными данными. Получить его можно в соответствующей государственной организации. Взять нужно и справку, в которой будет указано, кто прописан в жилье. Понадобится и документ о том, что недвижимость не находится под арестом или в залоге.
Достоинства кредита под залог имущества
К преимуществам кредита под залог квадратных метров можно отнести более выгодные условия, предоставляемые банком. Учреждение сможет предложить более привлекательную процентную ставку, чем при оформлении обычного займа. При этом клиенту не потребуется искать поручителей, у которых есть высокий официальный доход.
Благодаря подобному кредитованию можно легко получить крупную сумму, которая может исчисляться несколькими десятками миллионов рублей. Сегодня можно подать заявку на оформление даже онлайн. При этом весь процесс получения денег займет минимальное количество времени.
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