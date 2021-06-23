Кредит под залог недвижимости: как получить деньги на любые цели

Что нужно для оформления кредита под залог недвижимого имущества

Чтобы оформить подобный вид кредитования, клиенту банка необходимо будет собрать пакет документов. В первую очередь он должен подтвердить свою собственность, предоставив соответствующую бумагу. Помимо этого, нужно подготовить документ, который будет свидетельствовать о вступление в право владения имуществом. Это может быть договор купли-продажи или бумага, в которой подтверждено наследование квартиры заемщиком.

Для оформления кредита потребуется и кадастровый паспорт с актуальными данными. Получить его можно в соответствующей государственной организации. Взять нужно и справку, в которой будет указано, кто прописан в жилье. Понадобится и документ о том, что недвижимость не находится под арестом или в залоге.

Достоинства кредита под залог имущества

К преимуществам кредита под залог квадратных метров можно отнести более выгодные условия, предоставляемые банком. Учреждение сможет предложить более привлекательную процентную ставку, чем при оформлении обычного займа. При этом клиенту не потребуется искать поручителей, у которых есть высокий официальный доход.

Благодаря подобному кредитованию можно легко получить крупную сумму, которая может исчисляться несколькими десятками миллионов рублей. Сегодня можно подать заявку на оформление даже онлайн. При этом весь процесс получения денег займет минимальное количество времени.