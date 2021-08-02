Кредитно-документарный портфель ВТБ в Свердловской области превысил 250 млрд рублей

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По итогам шести месяцев 2021 года объем кредитов и банковских гарантий, выданных ВТБ жителям и предприятиям Среднего Урала, составил почти 253 млрд рублей. За полгода кредитный портфель вырос более чем на 20%.

Корпоративный кредитный портфель банка в регионе за полугодие вырос примерно на 45% — до 119,2 млрд рублей (без учета банковских гарантий), в том числе 25,2 млрд приходится на компании среднего и малого бизнеса. В отраслевой структуре общего кредитного портфеля наиболее существенные доли принадлежат предприятиям промышленного производства, а также сфер торговли, строительного сектора и недвижимости.


Объем розничных кредитов составил 126,2 млрд рублей, увеличившись с начала года на 8%. Наиболее существенную динамику показали нецелевые займы наличными – их объем вырос за указанный период на 13% и достиг 50 млрд рублей. Портфель ипотечных кредитов составил 69,6 млрд рублей (+6% за полугодие).


За шесть месяцев 2021 года ВТБ выдал в Свердловской области свыше 29 тысяч кредитов частным клиентам на общую сумму 29,3 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, активность розничного кредитования выросла более чем на 35%, наиболее существенно – в сегменте кредитования наличными. Количество таких займов в сравнении с первым полугодием 2020 года выросло в полтора раза, а объем выдач увеличился на 64%, достигнув таким образом 14,4 млрд рублей и превысив сумму предоставленных банком за полгода жилищных кредитов.


Совокупный портфель привлеченных ВТБ средств частных клиентов и предприятий Среднего Урала по данным на 1 июля превысил 163 млрд рублей (+5% к началу года). Наилучшую динамику продемонстрировали депозиты компаний среднего и малого бизнеса – за полугодие их объем вырос на 7% и сейчас составляет 27,9 млрд рублей. Также почти на 7%, до 115,7 млрд рублей, увеличился и объем сбережений частных клиентов. У физических лиц сохраняется популярность вложений в инвестиционные инструменты – за 6 месяцев сумма частных инвестиций клиентов ВТБ в регионе выросла на 17%, превысив отметку в 50 млрд рублей.

— Мы наращиваем нашу активность по всем ключевым направлениям и демонстрируем хорошие результаты как в обслуживании населения, так и в партнерстве с крупным, средним и малым бизнесом. Стратегическим приоритетом на вторую половину года остается развитие омниканального взаимодействия со всеми категориями наших клиентов и предоставление качественного сервиса для решения любых задач как в digital-среде, так и в физической сети банка, — сказал управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов.
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