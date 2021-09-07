Кричит и даже может ударить: в Екатеринбурге родители обвинили няню из детсада в издевательствах

В Екатеринбурге няню из детского сада № 571 обвинили в издевательствах над детьми. Родители считают, что младший воспитатель 7-ой группы регулярно измывается над малышами. По словам мамы одной из девочек, няня кричит на ребят и даже может применить физическую силу.

— Она тыкала пальцем в спину моей дочери из-за того, что девочка не хотела есть капусту. Когда дочь читала книжку, эта же сотрудница подошла и начала орать, схватила книгу и бросила. Если в группе у кого-то падает на пол пластилин, сразу крик. Нянечка сменилась чуть более недели назад, ранее работала в детском саду, но в другой группе. Все знают о том, как она общается с детьми, как издевается, но её постоянно прикрывают, - жалуется одна из мам журналистам E1.RU.

Екатеринбурженка добавила, что в родительском чате эта проблема уже обсуждалась, большинство мам и пап заявили, что с появлением новой сотрудницы дети больше не хотят ходить в детсад. Ребята прямо говорят: "Няня злая".

— Дочь трясётся и плачет, когда у неё спрашиваешь про этого воспитателя. Дети боятся что-то сделать не так, их за всё наказывают. Как-то раз один ребёнок бросил в унитаз бумагу, так его заставили руками всё выгребать, — добавила женщина.

В пресс-службе департамента образования Екатеринбурга сообщили, что в курсе этой ситуации.

— Ситуация находится под контролем заведующей детского сада и Управления образования Кировского района Екатеринбурга, — заявили в пресс-службе администрации.

В конце своей жалобы родительница отметила, что вечером заведующая детским садом сказала, что сотрудница уволена.

Ранее сообщалось, что екатеринбурженка чуть не убила своего двухлетнего ребенка. В последнее время она называла себя "ангелом света" и решила, что в её малыша вселились бесы.

Примерно в это же время другая жительница уральской столица убила своего новорожденного сына и выбросила его труп в мусорку.

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