Кровельные работы в Москве и Московской области с гарантией качества

По конструкции крыши делятся на плоские и многоскатные стропильные фермы. Форма верхней конструкции, в свою очередь, влияет на тип кровельного покрытия, которое можно на нее установить. Компания ООО «РСК 24» на сайте РСК 24 описывает подробно про свои услуги.
Тип конструкции крыши для данного здания определяется проектировщиком в проекте строительства. Эта часть здания важна не только из-за внешнего вида здания. Тип крыши также определяет возможность обустройства мансарды в хозяйственных целях.
Плоские крыши
Плоская крыша также известна как плоская крыша. В его конструкцию входят железобетонная несущая плита, теплоизоляция, защищающая от потерь тепла из помещений, расположенных непосредственно под самым высоким потолком, и кровельное покрытие, также являющееся защитой от воды и влаги. Величина вентиляционного пространства в плоской кровле определяет, является ли она невентилируемой (отдельные слои соприкасаются друг с другом) или вентилируемой (теплоизоляция отделена от обшивки). Стоит знать, что, вне зависимости от типа, плоские крыши никогда не бывают абсолютно плоскими. В любом случае конструкция плоской крыши должна иметь минимальный уклон (не менее 5°) для отвода воды в водосточную систему крыши.
Типовые деревянные кровельные конструкции делятся на следующие виды:
- односкатная крыша – иначе известная как односкатная крыша, конструкция которой состоит из одного ската, одного конька и одного параллельного ему карниза. Задняя стена здания — рабочая, а боковые — фронтонные. Этот тип ферм обычно используется на хозяйственных постройках и длинных и узких конструкциях;
- двускатная крыша — сооружение, состоящее из двух скатов, двух карнизов, одного конька и двух перпендикулярных ему двускатных стен. Крыша такого типа может располагаться как над мансардой подсобного, так и не подсобного характера. В первом случае не забудьте оставить вентиляционный зазор между утеплителем и кровельным покрытием. Угол наклона фронтонных ферм обычно колеблется от 35° до 45° (больший уклон выполняют в климатических зонах с большой снеговой нагрузкой);
- шатровая крыша - ферма, состоящая из четырех скатов (двух трапециевидных и двух треугольных), иначе называемая огибающей крышей. Под вальмовой конструкцией может располагаться неиспользуемый или пригодный для использования чердак (в такой ситуации в жилых помещениях больше скосов, чем в случае с двухскатными крышами);
- многовальмовая крыша - конструкция, представляющая собой соединение двух разных типов стропильных ферм, характерной особенностью которых является наличие пересекающихся плоскостей крыши разной формы. Реализация такого типа конструкции дело непростое, и каждый проект требует очень индивидуального подхода. Многоскатными крышами обычно венчают здания большой площади с хозяйственными помещениями на верхнем этаже;
- мансардная крыша - двухэтажная ферма ломаной, двухскатной или шатровой конструкции.
Загрузка комментариев