Кровельные работы в Москве и Московской области с гарантией качества

По конструкции крыши делятся на плоские и многоскатные стропильные фермы. Форма верхней конструкции, в свою очередь, влияет на тип кровельного покрытия, которое можно на нее установить. Компания ООО «РСК 24» на сайте РСК 24 описывает подробно про свои услуги.

Тип конструкции крыши для данного здания определяется проектировщиком в проекте строительства. Эта часть здания важна не только из-за внешнего вида здания. Тип крыши также определяет возможность обустройства мансарды в хозяйственных целях.

Плоские крыши

Плоская крыша также известна как плоская крыша. В его конструкцию входят железобетонная несущая плита, теплоизоляция, защищающая от потерь тепла из помещений, расположенных непосредственно под самым высоким потолком, и кровельное покрытие, также являющееся защитой от воды и влаги. Величина вентиляционного пространства в плоской кровле определяет, является ли она невентилируемой (отдельные слои соприкасаются друг с другом) или вентилируемой (теплоизоляция отделена от обшивки). Стоит знать, что, вне зависимости от типа, плоские крыши никогда не бывают абсолютно плоскими. В любом случае конструкция плоской крыши должна иметь минимальный уклон (не менее 5°) для отвода воды в водосточную систему крыши.

Типовые деревянные кровельные конструкции делятся на следующие виды: