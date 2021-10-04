Круглосуточные займы – одно из самых востребованных предложений микрофинансовых организаций. Ночью нельзя получить кредит не то что в банке, но даже у знакомых. Мгновенная онлайн обработка заявки позволяет оформить микрозайм круглосуточно практически любому. Самые популярные предложения собраны на сайте ТопКредитОбзор https://topcreditobzor.ru/loans/kruglosutochno
Сложно ли оформить круглосуточные займы
Практически все микрофинансовые организации предлагают получить займ в режиме 24/7 на своем официальном сайте посредством регистрации личного кабинета.
Для этого необходимо:
- Заполнить основные сведения о себе – фамилия, имя, отчество, мобильный телефон и адрес элеткронной почты.
- Ввод паспортных данных.
- Верификация банковской карты.
- Отправка фотографии паспорта, банковской карты, селфи заемщика со своим паспортом.
Автоматический скоринг займет немного времени – от 5 минут до 1 часа.
На карту онлайн
Займы на карту мгновенно круглосуточно без отказа можно получить практически в любой микрофинансовой организации, которая состоит в государственном реестре ЦБ РФ.
Подойдут дебетовые и кредитные карты с положительным балансом, обязательно именные (не моментум), любой платежной системы (VISA, Mastercard, МИР), любого банка.
Лимит первого займа обычно устанавливается небольшой: до 8000 – 15000 рублей. Впервые обратившиеся заемщики могут рассчитывать на бесплатный первый займ до 5-15 дней.
На электронные кошельки
Поддерживаются кошельки Qiwi и Юмани, они подходят для оформления круглосуточного займа.
Нужно помнить, что при обналичивании денег с электронного кошелька, либо их переводе, может взиматься комиссия (до 5% - 6%).
Наличными
Наличные можно получить через системы денежных переводов (Золотая корона, Юнистрим, Контакт).
Плюсы круглосуточных займов
Основные преимущества оформления круглосуточных займов:
- Нужен только интернет, оформление проводится на официальном сайте или в мобильном приложении, все можно сделать даже ночью.
- МФО работают без выходных и праздников, 24/7.
- Быстрое рассмотрение заявок, мгновенный круглосуточный перевод на карту.
- Минимальные требования к заемщику.
Условия займа
- Срок займа – от 7 до 30 дней.
- Сумма займа – от 500 до 30000 рублей, займы на большие суммы не так популярны.
- Займы выдаются в день обращения, по паспорту.
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