Круглосуточные займы – одно из самых востребованных предложений микрофинансовых организаций. Ночью нельзя получить кредит не то что в банке, но даже у знакомых. Мгновенная онлайн обработка заявки позволяет оформить микрозайм круглосуточно практически любому. Самые популярные предложения собраны на сайте ТопКредитОбзор https://topcreditobzor.ru/loans/kruglosutochno

Сложно ли оформить круглосуточные займы

Практически все микрофинансовые организации предлагают получить займ в режиме 24/7 на своем официальном сайте посредством регистрации личного кабинета.

Для этого необходимо:

Заполнить основные сведения о себе – фамилия, имя, отчество, мобильный телефон и адрес элеткронной почты. Ввод паспортных данных. Верификация банковской карты. Отправка фотографии паспорта, банковской карты, селфи заемщика со своим паспортом.

Автоматический скоринг займет немного времени – от 5 минут до 1 часа.

На карту онлайн

Займы на карту мгновенно круглосуточно без отказа можно получить практически в любой микрофинансовой организации, которая состоит в государственном реестре ЦБ РФ.

Подойдут дебетовые и кредитные карты с положительным балансом, обязательно именные (не моментум), любой платежной системы (VISA, Mastercard, МИР), любого банка.

Лимит первого займа обычно устанавливается небольшой: до 8000 – 15000 рублей. Впервые обратившиеся заемщики могут рассчитывать на бесплатный первый займ до 5-15 дней.

На электронные кошельки

Поддерживаются кошельки Qiwi и Юмани, они подходят для оформления круглосуточного займа.

Нужно помнить, что при обналичивании денег с электронного кошелька, либо их переводе, может взиматься комиссия (до 5% - 6%).

Наличными

Наличные можно получить через системы денежных переводов (Золотая корона, Юнистрим, Контакт).

Плюсы круглосуточных займов

Основные преимущества оформления круглосуточных займов:

Нужен только интернет, оформление проводится на официальном сайте или в мобильном приложении, все можно сделать даже ночью.

МФО работают без выходных и праздников, 24/7.

Быстрое рассмотрение заявок, мгновенный круглосуточный перевод на карту.

Минимальные требования к заемщику.

Условия займа