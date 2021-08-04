Кто выиграет Чемпионат России 2021/2022?

После Суперкубка России стало понятно, что Зенит все еще является самой сильной командой России. Питерский клуб выиграл последние 3 розыгрыша Премьер-лиги. Если взять ставки на РПЛ , там действующий чемпион тоже будет явным фаворитом на очередные золотые медали. Но болельщики других клубов, наверняка, верят в своих игроков и считают, что они могут навязать борьбу питерцам. Поэтому есть смысл рассмотреть, в каком состоянии каждая команда входит в новый сезон и как она может выступить.

Зенит

В составе питерцев ничего не изменилось, есть не очень короткий список трансферов, но все они не представляют особой пользы для клуба. Кого-то отпустили в аренду или свободным агентом, кто-то вернулся из аренды. Но это не игроки основного состава. В Зените и дальше будут зажигать Артем Дзюба, Сердар Азмун и Дуглас Сантос, который стали лучшим бомбардиром, вторым бомбардиром и лучшим ассистентом прошлого сезона соответственно.

Зенит мог бы упустить чемпионство лишь в том случае, если бы у конкурентов произошли качественные изменения. Например, они могли бы касаться трансферов, руководства клубов, улучшения школы молодых футболистов и так далее. Но ничего подобного мы не видим.

Спартак

В прошлом сезоне с Доменико Тедеско Спартак добыл серебро, чего не было несколько лет. Однако на смену молодому немецкому наставнику пришел более опытный португалец, Руй Витория. У него за плечами несколько удачных сезонов в португальских клубах и даже есть трофеи. Предсезонная подготовка Спартака прошла более чем удачно – клуб выиграл Кубок Матч Премьер, добыв победы со счетом 4:0, 4:0 и 5:1. Однако вряд ли такие выступления могут свидетельствовать о том, что команда будет играть так же в сезоне.

Тем более, что никаких значимых изменений в клубе не произошло. Из важных трансферов только Виктор Мозес за 5 млн. евро из Челси, который и так был в составе Спартака, но на правах аренды. Остальные игроки – это, в основном, молодежь, которая или уходит в аренду, или возвращается из аренды. В целом, можно сказать, что Спартак вполне может снова навязать конкуренцию Зениту, но вряд ли Руй Виктория сможет добыть золотые медали в свой первый сезон на посту тренера Спартака. Все-таки ему еще нужно привыкнуть к реалиям российского футбола.

Локомотив

БК Мелбет дает коэффициент 12,5 на победу Локомотива в РПЛ. Для сравнения на Зенит можно поставить за 1,55, на Спартак – за 4,74. Это неудивительно, ведь в составе «железнодорожников» не изменилось вообще ничего в сравнении с прошлым сезоном. Клуб не поменял тренера, не купил новых игроков. Локо отпустил Эдера, того самого, который забил гол в финале Чемпионата Европы 2016. Похоже, это его лучший результат за карьеру, ведь даже на уровне чемпионата России он не сумел показать уверенную игру. На замену ему, судя по слухам, могут купить Лассину Траоре, который тоже не лучшим образом выступал за Аякс.

Рубин

В прошлом сезоне коллектив из Казани сумел занять четвертое место и пробиться в Лигу конференций. Однако вряд ли это произошло из-за сильной игры самого Рубина, просто соперники были слабее, чем обычно. ЦСКА и Краснодар вообще провалили чемпионат. То же самое касается и Сочи – да, клуб стал играть немного сильнее, чем раньше, но по больше части их пятое место связано со слабой игрой других коллективов.