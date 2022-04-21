Куда в Екатеринбурге пойти за куличами и пасхами

В большом количестве будут представлены свежие овощи и зелень, рыба и продукты моря, молоко, сухофрукты и орехи, сладости и натуральный мёд. Порадуют гурманов сыры, колбасы, мясные деликатесы и копчёности, изготовленные по специальным рецептам. Конечно же всех ждут свежие и ароматные куличи и пасхи!

Для дачников будет развёрнута цветочная экспозиция садовых и декоративных культур.

Екатеринбуржцы смогут по достоинству оценить красивые вещи, а любители народных промыслов приобрести изделия декоративно-прикладного искусства, сувениры из дерева и кожи, красивейшие гобелены и картины.

Весенняя ярмарка будет работать с 09:00 до 17:00.

Специалисты МКУ «Центр организации выставок и ярмарок» напоминают, что автомобильная парковка, обычно действующая на территории площади 1905 года, будет закрыта с 00:00 субботы, 23 апреля, до 19:00 воскресенья, 24 апреля. Впрочем, организаторы мероприятия обещают наличие парковочных мест для граждан, приезжающих в центр на автомобилях, на примыкающих к площади улицах Урицкого и Володарского. Также автомобилисты смогут воспользоваться бесплатным подземным паркингом крупного торгового центра, расположенного по соседству.

Источник: пресс-служба Администрации города Екатеринбурга