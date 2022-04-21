Куда в Екатеринбурге пойти за куличами и пасхами

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Ярмарка выходного дня в преддверии праздника Светлой Пасхи порадует горожан и гостей уральской столицы широким ассортиментом. Традиционно местом мероприятия 23 и 24 апреля 2022 года станет площадь 1905 года.


В большом количестве будут представлены свежие овощи и зелень, рыба и продукты моря, молоко, сухофрукты и орехи, сладости и натуральный мёд. Порадуют гурманов сыры, колбасы, мясные деликатесы и копчёности, изготовленные по специальным рецептам. Конечно же всех ждут свежие и ароматные куличи и пасхи!


Для дачников будет развёрнута цветочная экспозиция садовых и декоративных культур.

Екатеринбуржцы смогут по достоинству оценить красивые вещи, а любители народных промыслов приобрести изделия декоративно-прикладного искусства, сувениры из дерева и кожи, красивейшие гобелены и картины.


Весенняя ярмарка будет работать с 09:00 до 17:00.


Специалисты МКУ «Центр организации выставок и ярмарок» напоминают, что автомобильная парковка, обычно действующая на территории площади 1905 года, будет закрыта с 00:00 субботы, 23 апреля, до 19:00 воскресенья, 24 апреля. Впрочем, организаторы мероприятия обещают наличие парковочных мест для граждан, приезжающих в центр на автомобилях, на примыкающих к площади улицах Урицкого и Володарского. Также автомобилисты смогут воспользоваться бесплатным подземным паркингом крупного торгового центра, расположенного по соседству.


Источник: пресс-служба Администрации города Екатеринбурга

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