Куйвашев высказался по поводу возвращения масочного режима и дистанта

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые прокомментировал вопрос возвращения в регион масочного режима и дистанта для школьников.
Глава региона успокоил свердловчан: власти не собираются возвращать обязательный масочный режим и не будут переводить школьников на дистанционное обучение.
— Мы выпустили рекомендации по ношению масок. И у нас есть четкий алгоритм — если в школе выявляется коронавирус, то могут вводиться карантинные мероприятия в отдельном классе, но никаких всеобщих дистантов не будет, — сообщил губернатор.
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