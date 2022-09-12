Куйвашева переизбрали на пост губернатора Свердловской области

Евгений Куйвашев победил на выборах губернатора Свердловской области. Он набрал 65,78% голосов. Об этом сообщается на сайте ЦИК России.

Между тем, кандидат КПРФ Александр Ивачев оказался на втором месте с 12,9%; третью строчку занял Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду!») с 9,15%, далее идут Александр Демин («Новые люди») с 6,47%, на последнем месте — Александр Каптюг (ЛДПР) с 3,17%.

Отмечается, что цифры еще не окончательные. Окончательные итоги избирком обнародует чуть позже.

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