Куйвашева переизбрали на пост губернатора Свердловской области

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51981

Второе место занял кандидат от КПРФ Александр Ивачев.

Евгений Куйвашев победил на выборах губернатора Свердловской области. Он набрал 65,78% голосов. Об этом сообщается на сайте ЦИК России.


Между тем, кандидат КПРФ Александр Ивачев оказался на втором месте с 12,9%; третью строчку занял Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду!») с 9,15%, далее идут Александр Демин («Новые люди») с 6,47%, на последнем месте — Александр Каптюг (ЛДПР) с 3,17%.


Отмечается, что цифры еще не окончательные. Окончательные итоги избирком обнародует чуть позже.


Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51981

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined