LAN тестер – устройство для проверки сетевых линий

При монтаже и осуществлении проверок любой СКС (структурированной кабельной системы) используют специальный ЛАН тестер, главной особенностью которого является возможность тестирований витой пары, лежащей в основе передачи данных в современных проводных цифровых сетях. С помощью такого кабельного тестера можно осуществлять диагностику практически любого сетевого кабеля (из линии передачи данных, патч-корда и т.п.), в том числе выполнять общую проверку работоспособности проводки сети.

Выпускаемые тестеры витой пары могут отличаться по особенностям конструкции, встроенным функциям и возможностям. Бывают упрощённые модели, обладающие только базовым функционалом, позволяющим проводить измерения основных показателей кабеля, что дает возможность выявить в нём имеющиеся неполадки при их наличии. Между тем, на рынке представлены также более продвинутые устройства, при помощи которых можно замерять различные физические и скоростные параметры кабеля, формировать оценку функционирования сети.

Стоит отметить, что многие из моделей поддерживают проверку не только витого кабеля (обычно с длиной до 300 м), но и других типов проводов. В целом, подобные универсальные устройства могут работать со следующими кабелями:

витая пара (для компьютерных или телефонных сетей с разъемами RJ-45 и RJ-11/12, соответственно);

коаксиальный провод (с коннекторами BNC);

соединительный шнур USB.

Существуют также модели тестеров с разъёмами для SFP или SFP+ модулей, которые могут осуществлять проверку оптических кабелей. Тем не менее, из-за распространенности сетевой проводки на витой паре, наибольшими популярностью и спросом продолжают пользоваться Lan тестеры.

Конструкция и принципы работы LAN тестеров

Конструкционно обычный кабельный тестер включает два модуля, к которым подсоединяется кабель для тестирования:

Master – основной модуль, содержит блок управления с индикацией работы. Remote – пассивный модуль, выполняет роль только приемопередающего блока.

Отметим, что девайсы, предназначенные для тестирования сетей с разветвленной структурой, будут обладать большим количеством пассивных модулей.

При задействовании такой тестер витой пары после подключения кабеля и активизации отображает на индикационных элементах (как правило, ими служат светодиоды) результат проверки. Поскольку стандартная витая пара для компьютерной сети имеет 8 жил, прибор включает такое же число светодиодов, но дополнительно устройство содержит индикатор «G», по которому можно определить работоспособность экранирования в соответствующем кабеле.

Если обнаруживается, что кабель функционирует нормально, все светодиоды загораются зеленым цветом, а при неполадках в проводниках цвет изменяется на красный. В числе нарушений работы кабеля – замыкания, перекрещивания проводников. В случае обрывов жил свечение индикаторов отсутствует вовсе. Помимо прочего, вместе со светодиодной индикаций тестер может поддерживать звуковую, являясь заодно генератором тона. Модели более продвинутого уровня снабжаются монохромным или даже цветным LCD экраном.

Функциональные возможности кабельных тестеров для витой пары

По степени продвинутости можно выделить такие классы устройств:

Базовые – для выполнения основных проверочных процессов. Продвинутые – с расширенными функциями и возможностями. Квалифицирующие – способные замерять скоростные показателя кабеля/сети. Сертифицирующие – могут применяться для определения соответствия сети мировым стандартам.

Тестер RJ45 базового уровня способен проверять схему разводки кабельных жил и работу экранирования, определять сигнал в каждом из проводников по отдельности, выявлять перекрещивание жил, обрывы, короткие замыкания.

Продвинутый тестер кабеля RJ-45 дополнительно может следующее:

находить расщепленные пары, перекрестные наводки;

выполнять электронный замер длины кабеля;

выявлять конкретный участок провода с нарушениями в работе;

проводить измерение пропускной способности сети в кабелях различных категорий;

определять характеристики работы сети по загруженности, уровню затухания сигналов, параметру возвратных потерь;

определять общее сопротивление в шлейфе – двух проводов в паре;

фиксировать поддержку кабелем технологии PoE для передачи вместе с информацией электрического питания к оборудованию и т.п.

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