Ледовый городок в центре Екатеринбурга будет работать до конца января

Готовить нынешний ледовый городок пришлось в весьма сложных условиях. Была ощутимая вероятность того, что ситуация с заболеваемостью вообще не позволит его открыть. Но благодаря тому, что значительное число горожан прошло вакцинацию и тщательно соблюдало меры защиты, эпидситуация в конце декабря все-таки позволила городку работать в нормальном режиме. Заметными темпами снижалась заболеваемость и во время каникул. При этом ледовый городок, что называется, «зашел», бьет рекорды посещаемости. И популярность городка в последние дни каникул не только не падала, а, наоборот, росла. Проанализировав все это, я принял решение продлить сроки работы городка еще на две недели, до 30 января. Людям в наше трудное, нервное время нужен добрый праздник, это очень важно.