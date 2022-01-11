Ледовый городок в центре Екатеринбурга будет работать до конца января

Работу ледового городка в центре Екатеринбурга продлили до конца января. Об этом сегодня, 11 января, сообщил в своем Instagram мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Ранее ледовый городок должен был закрыться 16 января, но за каникулы его посетило рекордное количество человек - 600 тысяч горожан.
Готовить нынешний ледовый городок пришлось в весьма сложных условиях. Была ощутимая вероятность того, что ситуация с заболеваемостью вообще не позволит его открыть. Но благодаря тому, что значительное число горожан прошло вакцинацию и тщательно соблюдало меры защиты, эпидситуация в конце декабря все-таки позволила городку работать в нормальном режиме. Заметными темпами снижалась заболеваемость и во время каникул. При этом ледовый городок, что называется, «зашел», бьет рекорды посещаемости. И популярность городка в последние дни каникул не только не падала, а, наоборот, росла. Проанализировав все это, я принял решение продлить сроки работы городка еще на две недели, до 30 января. Людям в наше трудное, нервное время нужен добрый праздник, это очень важно.
На строительство городка потратили 24, 35 млн рублей. Подрядчиком традиционно стала компания ООО «Айс-проект 2000». Темой городка в 2021 году стали народные сказки, она звучит как «Новогоднее царство, Тридевятое государство». Здесь можно посмотреть на ледовые скульптуры Старичков-боровичков, Жар-птицы, Петушка -золотого гребешка, Кота Баюна, Курочки Рябы, Деда Мороза и Снегурочки. Фишкой городка стал 12-метровый ледяной замок «Остров Буян» с башнями, горками и ледяными арками.
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