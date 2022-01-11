Ледовый городок в центре Екатеринбурга будет работать до конца января

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50341

Одна из основных причин - огромная популярность этого места у горожан в этом году.

Работу ледового городка в центре Екатеринбурга продлили до конца января. Об этом сегодня, 11 января, сообщил в своем Instagram мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Ранее ледовый городок должен был закрыться 16 января, но за каникулы его посетило рекордное количество человек - 600 тысяч горожан.

Готовить нынешний ледовый городок пришлось в весьма сложных условиях. Была ощутимая вероятность того, что ситуация с заболеваемостью вообще не позволит его открыть. Но благодаря тому, что значительное число горожан прошло вакцинацию и тщательно соблюдало меры защиты, эпидситуация в конце декабря все-таки позволила городку работать в нормальном режиме. Заметными темпами снижалась заболеваемость и во время каникул. При этом ледовый городок, что называется, «зашел», бьет рекорды посещаемости. И популярность городка в последние дни каникул не только не падала, а, наоборот, росла. Проанализировав все это, я принял решение продлить сроки работы городка еще на две недели, до 30 января. Людям в наше трудное, нервное время нужен добрый праздник, это очень важно.

Заявил Алексей Орлов.

На строительство городка потратили 24, 35 млн рублей. Подрядчиком традиционно стала компания ООО «Айс-проект 2000». Темой городка в 2021 году стали народные сказки, она звучит как «Новогоднее царство, Тридевятое государство». Здесь можно посмотреть на ледовые скульптуры Старичков-боровичков, Жар-птицы, Петушка -золотого гребешка, Кота Баюна, Курочки Рябы, Деда Мороза и Снегурочки. Фишкой городка стал 12-метровый ледяной замок «Остров Буян» с башнями, горками и ледяными арками.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50341

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined