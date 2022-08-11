Легендарный аттракцион в Екатеринбургском цирке!

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Росгосцирк представляет легендарный аттракцион Виталия Смолянца «Империя львиц» до 4 сентября в Екатеринбургском цирке!

Наших любимых зрителей ждет незабываемое, феерическое и сказочное шоу. Такого формата вы еще не видели! Увлекательное представление с участием самых опасных хищников планеты - львиц и тигров.


Впервые за всю историю Всемирного фестиваля циркового искусства «ИДОЛ», аттракцион во главе с Виталием Смолянцом собрал полный комплект наград: Золотой зрительный зал, Золотой Манеж и Золотого Идола! Виталий - единственный в мире дрессировщик, получивший все призы фестиваля!

Аттракцион «Империя львиц» смотрится динамично, легко и на одном дыхании. Зритель успевает и ужаснуться бесстрашию исполнителя и прийти в восторг от непосредственности львиц, увидеть истинную любовь человека и животного.


В программе вас развеселят забавные пони и неугомонные обезьянки, собаки, лошади, а также артисты и других жанров, виртуозные велофигуристы, эквилибристы, иллюзионисты, воздушные гимнасты, «смехсшибательные» клоуны.


Все для вашего хорошего настроения!


Билеты в кассах цирка: 8 (343) 251-41-41.

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