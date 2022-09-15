Следуя по экспозиции, можно проследить историю мотоциклетных заводов, узнать, как менялась мода на двухколесную технику. Кроме советских байков, здесь есть и более ранние – английские, американские и немецкие модели. О самых интересных экспонатах рассказал экскурсовод музейного комплекса УГМК Дмитрий Плетнев.
«Попробуй меня завести»
– Дмитрий, наверняка в музее представлены ключевые мотоциклы, на которые ориентировались последующие поколения конструкторов? Расскажите подробнее о самых интересных моделях.
– Один из самых известных советских мотоциклов – «Урал» – начал свою историю еще до Великой Отечественной войны. Первый его предшественник – это «М-72». Литера «М» связана с Москвой. Сначала мотоциклы планировали выпускать в столице, но позже производство перенесли в Ирбит. Эта модель является копией немецкого BMW R71, одного из самых культовых довоенных мотоциклов.
Еще интересная модель в нашем музее – «ПМЗ-750» с коляской. Он сохранился до наших дней почти в неизменном виде, потому что долгое время пролежал в болоте. Специалисты достали его оттуда, привезли в музей и отмыли. Но ремонтировать полностью не стали, чтобы продемонстрировать конструкцию в первозданном виде. Сначала эти мотоциклы выпускали на Подольском заводе, который занимался производством швейных машинок. Отсюда их знаменитое – и не самое хорошее – качество. Не зря же в шутку «ПМЗ» иногда расшифровывали: «Попробуй меня завести». Однако эти модели были доступны почти всем мотолюбителям. А вот настоящий «Урал», который впервые и начали так называть, – это «М-62». Имя красуется у него на бензобаке.
– Бытует мнение, что для советского человека мотоциклы с коляской были
альтернативой автомобилю?
– Да! За мотоциклами не нужно было стоять в очереди или платить большие суммы, а за счет коляски прибавлялось дополнительное место для пассажира. А еще мотоциклы с коляской брали на вооружение в советскую армию, кроме того, они участвовали в спортивных соревнованиях. В последнем случае была даже сконструирована необычная модель со специальной платформой. Чтобы правильно заходить в поворот и сохранять устойчивость, гонщик держался за поручень и раскачивался. За это мотоцикл прозвали «Обезьяна».
Спортивные подвиги
– Для мотоспорта конструировали специальные модели?
– Мотоциклы – это всегда синоним слову «скорость». А там, где скорость, там есть и спорт. Возьмем, к примеру, спидвей – гонки на огромных скоростях по трассе, представляющей собой по форме овал. В заездах участвовали мотоциклы в различных модификациях, в зависимости от разновидностей соревнований.
– Какие считались самыми опасными?
– Зимний спидвей, безусловно. Да-да, гонщики соревновались – и сегодня делают это – прямо на льду замерзших водоемов или на искусственно созданном ледяном покрытии. Двигаясь по кругу, мотоциклы всегда поворачивают против часовой стрелки. Поэтому на колесах с левой стороны закреплены большие шипы для устойчивости при маневрах. Перед стартом гонщики слегка подпрыгивают на байках, часто приводя зрителей в недоумение.
На самом деле, это позволяет колесам буквально вгрызаться в лед. Кроме спидвеев, был еще и мотобол, в котором игроки передвигались по полю на мотоциклах. Даже у вратаря был двухколесный конь, и колесами он старался одновременно закрыть ворота и отбить огромный мяч. Сборная Советского Союза часто побеждала на европейских чемпионатах по мотоболу – в турнирных таблицах красный флаг страны почти каждый год был представлен в списках финалистов.
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