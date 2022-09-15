Следуя по экспозиции, можно проследить историю мотоциклетных заводов, узнать, как менялась мода на двухколесную технику. Кроме советских байков, здесь есть и более ранние – английские, американские и немецкие модели. О самых интересных экспонатах рассказал экскурсовод музейного комплекса УГМК Дмитрий Плетнев.

«Попробуй меня завести»

– Дмитрий, наверняка в музее представлены ключевые мотоциклы, на которые ориентировались последующие поколения конструкторов? Расскажите подробнее о самых интересных моделях.

– Один из самых известных советских мотоциклов – «Урал» – начал свою историю еще до Великой Отечественной войны. Первый его предшественник – это «М-72». Литера «М» связана с Москвой. Сначала мотоциклы планировали выпускать в столице, но позже производство перенесли в Ирбит. Эта модель является копией немецкого BMW R71, одного из самых культовых довоенных мотоциклов.

Еще интересная модель в нашем музее – «ПМЗ-750» с коляской. Он сохранился до наших дней почти в неизменном виде, потому что долгое время пролежал в болоте. Специалисты достали его оттуда, привезли в музей и отмыли. Но ремонтировать полностью не стали, чтобы продемонстрировать конструкцию в первозданном виде. Сначала эти мотоциклы выпускали на Подольском заводе, который занимался производством швейных машинок. Отсюда их знаменитое – и не самое хорошее – качество. Не зря же в шутку «ПМЗ» иногда расшифровывали: «Попробуй меня завести». Однако эти модели были доступны почти всем мотолюбителям. А вот настоящий «Урал», который впервые и начали так называть, – это «М-62». Имя красуется у него на бензобаке.

– Бытует мнение, что для советского человека мотоциклы с коляской были

альтернативой автомобилю?

– Да! За мотоциклами не нужно было стоять в очереди или платить большие суммы, а за счет коляски прибавлялось дополнительное место для пассажира. А еще мотоциклы с коляской брали на вооружение в советскую армию, кроме того, они участвовали в спортивных соревнованиях. В последнем случае была даже сконструирована необычная модель со специальной платформой. Чтобы правильно заходить в поворот и сохранять устойчивость, гонщик держался за поручень и раскачивался. За это мотоцикл прозвали «Обезьяна».