Бытовая техника — это устройства, работающие от электричества и облегчающие жизнь, выполняя и ускоряя многие повседневные рутинные домашние дела. Электрические приборы обычно делятся на две большие группы: приборы белой линии или диапазона и приборы коричневого диапазона, которые включают в себя все приборы «темного» цвета, которые используют дома (телевизоры, музыкальные устройства, планшеты, персональные компьютеры и т. д.).

Устраняют поломки бытовой техники, такой как:

посудомоечные машины,

холодильники,

стиральные и сушильные машины,

вытяжки,

керамические и индукционные плиты,

газовые плиты и кухонные духовки.

Они не берут плату за поездку до дома, и, кроме того, дают 1 год гарантии на все ремонтные работы. Их специалисты по ремонту бытовой техники предоставляют услуги по Москве и Санкт-Петербургу. Их специалисты по ремонту проведут диагностику и определят, в чем проблема с вашим устройством, и предложат бюджет без обязательств.

Почему стоит выбрать «Ленремонт» для ремонта бытовой техники?

Качество – их ежедневный принцип в ремонте бытовой техники. Мастер приезжает домой без каких-либо обязательств, как можно быстрее и бесплатно, чтобы провести диагностику ремонта вашего устройства.

Ремонт бытовой техники

Основными правами потребителя в этом случае являются: предварительное информирование (бюджет) и послепродажная гарантия ремонта.