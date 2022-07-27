"Ленремонт" — старейшая петербургская мастерская

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В «Ленремонт» выполняют ремонт для всех марок электроприборов. Их служба ремонта бытовой техники имеет полную гарантию.

Бытовая техника — это устройства, работающие от электричества и облегчающие жизнь, выполняя и ускоряя многие повседневные рутинные домашние дела. Электрические приборы обычно делятся на две большие группы: приборы белой линии или диапазона и приборы коричневого диапазона, которые включают в себя все приборы «темного» цвета, которые используют дома (телевизоры, музыкальные устройства, планшеты, персональные компьютеры и т. д.).


Устраняют поломки бытовой техники, такой как:

  • посудомоечные машины,
  • холодильники,
  • стиральные и сушильные машины,
  • вытяжки,
  • керамические и индукционные плиты,
  • газовые плиты и кухонные духовки.

Они не берут плату за поездку до дома, и, кроме того, дают 1 год гарантии на все ремонтные работы. Их специалисты по ремонту бытовой техники предоставляют услуги по Москве и Санкт-Петербургу. Их специалисты по ремонту проведут диагностику и определят, в чем проблема с вашим устройством, и предложат бюджет без обязательств.


Почему стоит выбрать «Ленремонт» для ремонта бытовой техники?


Качество – их ежедневный принцип в ремонте бытовой техники. Мастер приезжает домой без каких-либо обязательств, как можно быстрее и бесплатно, чтобы провести диагностику ремонта вашего устройства.


Ремонт бытовой техники


Основными правами потребителя в этом случае являются: предварительное информирование (бюджет) и послепродажная гарантия ремонта.

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