Лето, прощай? В Екатеринбурге заметно похолодает

Синоптики предупредили о похолодании на Среднем Урале. На регион пришли холодные воздушные массы, а значит о жаре можно забыть. Но и дождей, правда, почти что не будет.
По данным Уралгидрометцентра сегодня, 12 июля в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, днем будут комфортные + 20 - +22 градуса, и ощутимый ветер от 4 до 9 метров в секунду. Аналогичная погода буде и завтра, 13 июля. При этом ночью температура опуститься до +11 градусов. А вот в среду, 14 июля, действительно похолодает до +19 градусов. А ночью и вовсе будет только +10.
В тоже время в регионе будет несколько холоднее, от +19 до +24 градусов днем и от +7 до +12 ночью, а также обещают кратковременные дожди. В большинстве районов Курганской области сохраняется высокая пожарная опасность.
- Напоминаем, в этом году в Екатеринбурге был побит почти столетний температурный рекорд жары!
- К сожалению, есть и другой, антирекорд. По заболеваемости коронавирусом, который зафиксировали вчера.
- А вместе с жарой на город обрушился и смог. Рассказываем, как уберечь свое здоровье от вредных примесей.
- Из-за жары, похоже, все водители сошли сума. Количество аварий в Екатеринбурге резко выросло.
- Диетолог рассказала, что можно, а что нельзя кушать в жару. Например, мороженое - можно! А мы подскажем, как приготовить его дома, например, из лимона, клубники или сгущенки. Также поделимся с вами тремя рецептами холодных супов.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев