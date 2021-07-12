Лето, прощай? В Екатеринбурге заметно похолодает

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Публикуем прогноз погоды на ближайшие три дня.

Синоптики предупредили о похолодании на Среднем Урале. На регион пришли холодные воздушные массы, а значит о жаре можно забыть. Но и дождей, правда, почти что не будет.


По данным Уралгидрометцентра сегодня, 12 июля в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, днем будут комфортные + 20 - +22 градуса, и ощутимый ветер от 4 до 9 метров в секунду. Аналогичная погода буде и завтра, 13 июля. При этом ночью температура опуститься до +11 градусов. А вот в среду, 14 июля, действительно похолодает до +19 градусов. А ночью и вовсе будет только +10.


В тоже время в регионе будет несколько холоднее, от +19 до +24 градусов днем и от +7 до +12 ночью, а также обещают кратковременные дожди. В большинстве районов Курганской области сохраняется высокая пожарная опасность.

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