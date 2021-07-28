Лимит набран: на первые в городе соревнования по триатлону остались места только на «олимпийскую» дистанцию.

Мероприятие состоится на территории Шарташского лесопарка. Гонка включает в себя три этапа, следующих друг за другом без перерывов: заплыв, заезд на велосипеде и бег. Плавание пройдёт в озере Шарташ, но за качество воды можно не беспокоиться: по заключению областного Центра гигиены и эпидемиологии вода соответсвует санитарным требованиям.

Велосипедная трасса пролегает по велодорожке в западной части лесопарка, которая в день старта в целях безопасности будет перекрыта для движения отдыхающих. Беговой этап пройдёт по пешеходной части лесопарка, вдоль восточного берега водоема.

На выбор спортсменам представлены две дистанции: SPRINT и OLIMPIC. Между собой трассы отличаются протяжённостью испытаний. При этом, допускаются как одиночные триатлеты, так и команды из трех человек, каждый участник которой пройдёт свой участок.

Такой формат оказался популярен среди горожан, организаторам даже пришлось увеличить лимит на эстафету на более простой «спринтерской» трассе за счет уменьшения количества индивидуальных участников.

- На сегодня набрали лимит в формате SPRINT: 140 человек на индивидуальной дистанции и 60 человек на эстафете. Остались места на дистанцию OLIMPIC как в личной, так и в командной гонке, - рассказал организатор URALMAN SHARTASH Александр Торощин.

Поддержали мероприятие Администрация города и депутат Екатеринбургской думы Алексей Вихарев.

- Дважды участвовал в международных соревнованиях по триатлону. В России этот вид спорта также развивается, и здорово, что Екатеринбург вошел в число городов, где будут проходить такие старты. С удовольствием поддержал организаторов гонки и сейчас активно готовлюсь к триатлону на Шарташе: 31 июля побежим, поедем, поплывем, - рассказал Алексей Вихарев.

Основные старты пройдут в воскресенье, 31 июля, в 7:30 откроется дистанция для спринтеров, а в 9:00 - для олимпийцев.

Получить же стартовые пакеты и сдать велосипеды в транзитную зону нужно заранее - 30 июля, в субботу. В этот же день начнёт работу зона ЭКСПО, где можно приобрести экипировку и спортивное питание. В 15:00 ожидается мастер-класс по плаванию в открытой воде шестикратного чемпиона мира Юрия Прилукова, а позднее желающих приглашают поучаствовать в викторине и детской развлекательной программе.