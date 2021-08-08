Луна перешла в новую фазу. НАШ гороскоп с 9 по 15 августа 2021 года для всех знаков зодиака

Луна переходит в новую фазу, превращаясь из убывающей в растущую, повышая внимание к деталям.
Овен
Наступает подходящее время, чтобы заняться личной жизнью – решиться и сделать выбор. Проводите больше времени с близким человеком. Ситуация стабилизируется, крепкие узы станут еще крепче.
Телец
Интриги, скандалы и даже «расследования» – водоворот быстро сменяющихся событий увлечет и отвлечет вас от повседневных забот. Избегайте опасных ситуаций и не сплетничайте, иначе сами станете объектом пересудов.
Близнецы
Вокруг вас множество соблазнов, и главный из них – романтическое знакомство. Но если вы уже определились с выбором, постарайтесь сохранить то, что имеете, иначе может разгореться конфликт.
Рак
Избегайте крайностей – не беритесь за большее количество дел, чем то, которое сможете реально успеть. Не переусердствуйте и со всем остальным – излишества вам сейчас ни к чему. Выходные посвятите семье.
Лев
Внезапно появится свободное время, которым вы сможете вполне эффективно распорядиться – успеете побывать везде, где запланировали, встретиться с теми, с кем хотели, и сделать даже больше запланированного.
Дева
Ждите неожиданных финансовых вливаний в свой бюджет. После этого смело делайте себе подарок – вы его заслужили. Однако не стремитесь потратить разом все, что получили: скоро вам могут понадобиться деньги для чего-то более интересного.
Весы
Вы привлекаете внимание человека, который вам симпатичен. Если будет на то ваша воля – это знакомство может вылиться в нечто большее, чем просто приятельские отношения. Несмотря на это, близкие могут не одобрить ваш выбор.
Скорпион
Работы будет не так много, как вы думаете, поэтому даже в первой половине недели найдется время для активного отдыха. Кроме того, вы сможете разобраться в собственных чувствах и отношениях.
Стрелец
Будьте рациональны – если планируете отдых, старайтесь не тратить много на развлечения сейчас. Есть риск ощутить недостаток средств раньше, чем появится какой-то источник дополнительных доходов.
Козерог
Судьба может поставить вас перед выбором, когда на чаше весов окажутся одинаково важные вещи. Даже если вы не представляете, как такое возможно сейчас, ситуация стабилизируется, как только вы примете решение.
Водолей
Срочные дела могут нарушить ваши ближайшие планы, поэтому если вы собираетесь что-то кому-то пообещать, подготовьте пути к отступлению. Зато вторая половина недели будет намного спокойнее первой.
Рыбы
На этой неделе вам, скорее всего, удастся достичь того, что вы задумали. Руководствуйтесь своими принципами, и тогда путеводная звезда обязательно приведет вас к успеху в самые кратчайшие сроки. В романтических отношениях можете рассчитывать на взаимность.
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