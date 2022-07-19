Львам стоит провести время с друзьями, а у Весов удачная неделя для турпоездок: НАШ гороскоп на неделю с 18 по 24 июля

Овен

У Овнов на этой неделе могут возникнуть сложности в партнёрских отношениях. Это касается как делового партнёрства, так и супружеских отношений. Постарайтесь быть мягче и предусмотрительнее в отношениях с любимым человеком. В вашем поведении сейчас многое будет казаться ему непредсказуемым. Также не исключена напряжённость во взаимоотношениях с родителями, особенно с отцом. Если вы молоды и живёте вместе с родителями, то ваши желания могут войти в противоречие с их мнением. Попытка поступить вопреки их воле может привести к конфликтной ситуации. Между тем, вас ждёт много интересного увлекательного общения с друзьями и знакомыми. Возможно, вас пригласят составить компанию в загородной поездке, где вы приятно проведете время.

Телец

Тельцам на этой неделе звезды советуют больше внимания уделять своему здоровью. Усиливается склонность к воспалительным заболеваниям, поэтому не стоит забывать о профилактических мерах. Постарайтесь создать комфортную обстановку для жизни. Хорошее питание при этом играет далеко не последнюю роль. Также на этой неделе могут увеличиться доходы, вы сможете позволить себе купить вещи или технику, о которых давно мечтали. Шопинг сейчас будет доставлять вам удовольствие. Между тем, на этой неделе может сорваться запланированная поездка. Если вы уже готовились отправиться в дальнее путешествие или туристическую поездку, то внезапно могут возникнуть осложнения, которые перечеркнут ваши планы. Постарайтесь подойти к этому спокойно: скорее всего, поездку можно будет перенести на другое время.

Близнецы

Близнецы на этой неделе могут столкнуться со стрессом. Старайтесь вести себя более предусмотрительно и избегать ситуаций, так или иначе повышающих риск получения травм. Возможно, вы получите на этой неделе больше свободы действий и будете вольны делать все, что захочется. И это может вызвать состояние эйфории. Вопросы взаимоотношений с друзьями и возлюбленными также будут находиться в центре вашего внимания. Сейчас желательно соблюдать определённую дистанцию: не позволяйте друзьям вовлекать вас в сомнительные дела. Старайтесь быть мягче и уступчивее с любимым человеком. Не следует полагать, что любовь исчерпывается интимными отношениями. Душевная близость важна не меньше физической.

Рак

Раки на этой неделе будут комфортно себя чувствовать в уединении. Постарайтесь не ввязываться в споры, никому ничего не доказывайте и избегайте потенциально конфликтных ситуаций. Помните, что сейчас ваши бойцовские качества не на лучшем уровне, поэтому рекомендуется искать тишины и спокойствия. Если вы состоите в супружеских отношениях, которые в последнее время складывались довольно напряжённо, то в этот период ситуация может усугубиться. Старайтесь не контактировать с теми, кто наделен властью. Также лучше не бывать среди большого количества людей. Это может неблагоприятно отразиться на вашем здоровье. Больше времени проводите у воды, на пляже или купаясь в открытых водоемах. Полезно сходить в баню или сауну.

Лев

Львам на этой неделе придётся многое делать не потому что хочется, а потому что надо. Не исключено, что возрастёт нагрузка на работе, появится много неотложных обязанностей по дому, перед членами семьи. Это не лучшее время для покупки домашних животных и ухода за ними. Если у вас есть собака, будьте осмотрительнее: внезапно она может повести себя агрессивно. Не исключены мелкие травмы. Чтобы избежать их, будьте аккуратнее при обращении с острыми приборами, а также при выполнении физических упражнений. Наиболее удачно эта неделя складывается для тех, кто не обременен семейными и супружескими обязательствами. Звезды советуют больше времени проводить в компании друзей, бывать на вечеринках.

Дева

Девам, у которых есть дети, на этой неделе, возможно, придётся побеспокоиться об их самочувствии и поведении. Не исключено, что ребёнок выйдет из-под контроля, перестанет слушаться, будет вести себя агрессивно. Постарайтесь, насколько это возможно, закрывать глаза на проделки чада. Скорее всего, многие его поступки продиктованы желанием привлечь к себе внимание. Достаточно напряжённо могут складываться и ваши романтические отношения. Не стоит делать интимную близость приоритетной и требовать к себе соответствующего внимания. Постарайтесь вести себя мягче, нежнее. Это исключительно удачное время для карьерного продвижения. Возможно, сейчас вам предложат новую должность.

Весы

У Весов на этой неделе могут ухудшиться отношения в семье. Это тем более вероятно, если вы живёте вместе с родителями. Тогда к проблеме взаимоотношений между поколениями может добавиться и вопрос лидерства. Поскольку вы вряд ли будете настроены на уступки, в семье могут разгореться страсти. Вторая возможная причина конфликтов - множество накопившихся бытовых проблем, которые будет необходимо решать. Звезды советуют избавиться от старых, ненужных вещей и приобрести взамен новые и современные. Это исключительно благоприятное время для туристических поездок.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе звезды не советуют много времени проводить в поездках, поскольку в дороге могут произойти неприятности. Нежелательно ходить в одиночестве по ночным улицам и ввязываться в споры с прохожими: так вы рискуете стать жертвой хулиганов. Если у вас есть автомобиль, то на этой неделе обратите особое внимание на его техническое состояние. Между тем это хорошее время для крупных покупок в кредит и урегулирования вопросов с долговыми обязательствами. Вам могут неожиданно вернуть долг, который вы уже не надеялись получить. Также сейчас усиливаются сексуальные желания. При наличии постоянных партнёрских отношений интимная сторона жизни доставит вам немало удовольствия.

Стрелец

На этой неделе у Стрельцов, состоящих в браке, могут возникнуть проблемы с финансами, зато отношения со второй половинкой будут гармоничными. Попробуйте посмотреть на своего партнёра по браку с нового ракурса. Это позволит вам разглядеть в нем положительные качества, которых вы раньше не замечали. Вы сможете заново открыть для себя любимого человека, а ваши чувства приобретут былую яркость. В этот период вас могут приглашать на торжественные мероприятия. Старайтесь посещать их вместе с любимым человеком, не разлучайтесь без крайней необходимости. Тем, кто не состоит в браке, но имеет постоянные партнёрские отношения, возможно, захочется оформить их официально. Время для свадьбы сейчас вполне подходящее.

Козерог

Козерогам на этой неделе звезды советуют направить свою энергию на наведение порядка в домашних и рабочих делах. Скорее всего, вы станете с удовольствием убираться в квартире, стирать, чистить, мыть и полировать до блеска все, что окружает вас. Чистота в доме благотворно отразится на вашем состоянии здоровья. Вы будете чувствовать себя гораздо лучше, если вокруг вас будет идеальный порядок. Регулярные гигиенические процедуры сейчас будут не только необходимы, но и особенно приятны. В общении с близкими людьми и теми, кого вы уважаете, старайтесь проявлять больше такта и терпимости. Упрямство и напор сейчас могут произвести неблагоприятное впечатление.

Водолей

У Водолеев эта неделя будет наполнена любовью. Если вы влюблены, то на этой неделе ваши чувства переживут небывалый расцвет. Романтические отношения приобретут особую яркость и новизну. Это время приятных сюрпризов, подарков, свиданий. Можно отправиться вместе с любимым человеком в туристическую поездку, на отдых к теплому южному морю. Если у вас есть семья и дети, постарайтесь больше внимания уделить своему ребёнку. Сводите малыша в цирк, в парк развлечений или в зоопарк. Сделайте нечто такое, что надолго останется в его памяти. Между тем воздержитесь от знакомства с новыми людьми, не ходите в одиночку по темным улицам ночного города.

Рыбы

Рыбам на этой неделе звезды советуют временно приостановить контакты с друзьями и как можно больше времени уделять своей семье и близким родственникам. Отношения с друзьями сейчас могут переживать не лучшие времена. Возможны конфликты по совершенно незначительным поводам, которые, однако, могут иметь печальные последствия. Между тем семейные дела и заботы будут вас по-настоящему радовать и вдохновлять. Отношения с родителями станут теплее. Психологический климат в семье будет доброжелательным. Вы можете дружно браться за совместные дела: например, за ремонт в квартире либо за работу на дачном участке.