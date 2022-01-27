Магазин электроники в Екатеринбурге оштрафовали на 150 тысяч рублей за навязчивую рекламу

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Которую клиенты получали без согласия.

Крупный магазин электроники в Екатеринбурге оштрафовали на 150 тысяч рублей за спам. Компании "RBT.ru" не удалось доказать в суде, что СМС-рассылка с промокодами на скидку была выполнения с согласия клиентов. Об этом НАШЕЙ рассказали в Свердловском УФАС.


В Свердловское УФАС обратился один из жителей Екатеринбурга, он получил с короткого номера "RBT.ru" СМС-уведомление. В нем сообщалось, что ранее он совершал покупки в интернет магазине "nord24.ru", который перешел в сеть "RBT.ru". Поэтому компания дарит ему промокод на покупку. Между тем, согласие на рекламную СМС-рассылку он не давал.

Как установлено ведомством, "RBT.ru" совершало массовую рассылку клиентам "nord24.ru" с одинаковым сообщением. Изменялся лишь промокод, формируемый автоматически. Как сообщило "RBT.ru", по письменному соглашению с компанией "nord24.ru" ему была передана база телефонных номеров. Их абоненты дали согласие на получение рекламных смс. Но подтверждения этого "RBT.ru" предоставить не может, так как соглашение является конфиденциальным. Таким образом, в материалы дела не представлено каких-либо неоспоримых доказательств, подтверждающих выражение согласия потерпевшего на получение смс-рекламы.

Рассказали НАШЕЙ в Свердловском УФАС.

Свердловским УФАС был назначен штраф ООО «Компания РБТ» в размере 150 000 рублей.

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