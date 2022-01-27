Магазин электроники в Екатеринбурге оштрафовали на 150 тысяч рублей за навязчивую рекламу

Крупный магазин электроники в Екатеринбурге оштрафовали на 150 тысяч рублей за спам. Компании "RBT.ru" не удалось доказать в суде, что СМС-рассылка с промокодами на скидку была выполнения с согласия клиентов. Об этом НАШЕЙ рассказали в Свердловском УФАС.

В Свердловское УФАС обратился один из жителей Екатеринбурга, он получил с короткого номера "RBT.ru" СМС-уведомление. В нем сообщалось, что ранее он совершал покупки в интернет магазине "nord24.ru", который перешел в сеть "RBT.ru". Поэтому компания дарит ему промокод на покупку. Между тем, согласие на рекламную СМС-рассылку он не давал.