Макулатура – самый популярный сортируемый отход у свердловчан

Сейчас специалисты трёх мусоросортировочных комплексов (в Екатеринбурге, Алапаевске и Каменске-Уральском) «Спецавтобазы» сортируют порядка 30 видов сырья. Среди них: макулатура, разные виды пластика и металла, битое стекло. После этого все рассортированные отходы прессуют, упаковывают и отправляют на вторичную переработку.

В Свердловской области есть несколько предприятий, которые принимают рассортированные на МСК отходы, перерабатывают их и направляют на повторное производство. Например, из лома цветных металлов получают брикеты, которые затем используются в изготовлении мебели, в автомобилестроении. Битое стекло перерабатывают в мелкий песок, из которого в дальнейшем снова изготавливают стеклотару. А из пластиковых бутылок получают дроблёную крошку или волокно – составляющие для производства пластиковой мебели, пакетов, стройматериалов и даже одежды.

Технологии изготовления товаров из вторсырья различны. Например, на производство одной скамейки может потребоваться до 50 килограммов пластика и песка, а может более 30 килограммов дроблёного пластика, несколько килограммов измельчённых полиэтиленовых пакетов и песок. Свердловская, Челябинская, Тюменская, Липецкая и Самарская области, Москва и Санкт-Петербург, Республика Татарстан – новые товары из вторсырья, рассортированного сотрудниками «Спецавтобазы» на МСК, расходятся по разным субъектам России.

«К раздельному сбору отходов присоединяется всё больше людей. Сейчас он организован в 14 муниципалитетах Восточного округа Свердловской области. Однако важно не только расширять географию дуальной системы сбора отходов, но и пояснять населению, какой мусор относится к сортируемому, как подготовить его к выбросу. Одна грязная бутылка может испортить все остальные чистые сортируемые отходы в контейнере, и их отправят не на переработку, а на полигон», - комментирует начальник отдела управления проектами ЕМУП «Спецавтобаза» Татьяна Бучинская.

Если администрация какого-то муниципалитета хочет организовать раздельный сбор мусора на своей территории, то может уведомить об этом «Спецавтобазу» и предложить список мест для установки контейнеров. Если эти площадки будут соответствовать требованиям, то регоператор примет их и начнёт вывозить рассортированный мусор. В случае, если в вашем многоквартирном доме нет раздельного сбора отходов, то для его организации на придомовой контейнерной площадке нужно обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ. Подробную информацию можно получить по телефону «горячей линии» ЕМУП «Спецавтобаза» 8-800-775-00-96.