Мама из Екатеринбурга попросила у Путина скрипку для дочери и получила ее

Волонтеры Народного фронта Свердловской области вместе с врачом из Москвы исполнили мечту 13-летней девочки из Екатеринбурга. Ее мама Алла Байдусова этим летом написала письмо президенту России Владимиру Путину в рамках форума "#Мы Вместе" и попросила для своей дочки скрипку. Алла воспитывает дочь одна и не могла самостоятельно купить ей инструмент, стоимость которой начинается от 5 тысяч рублей. Волонтеры передали письмо московскому врачу терапевту-пульмонологу, блогеру Олегу Абакумову. Он и помог осуществить мечту ребенка.
Нам хотелось, чтобы была своя скрипка, а не казенная. Возникла идея попросить. На ум пришел Президент России и я ему написала. И вот нам подарили музыкальный инструмент. Я очень рада за Катю.
Уже третий год активисты НФ собирают обращения от граждан, в том числе и во время Прямой линии с президентом. В этом году от свердловчан поступило аж 52 тысячи обращений. Уже 51% из них закрыли, а еще 49% находятся в работе.
Такие обращения, как от семьи Байдусовых, относятся к особой категории. К рассмотрению материальных просьб мы привлекаем благотворителей и некомерческие организации. Оказать помощь в решении подобных вопросов, попавших на прямую линию, может любой желающий. Для этого нужно обратиться в региональный исполком Народного фронта в вашем регионе и заполнить необходимые документы, после чего познакомиться с обращениями и выбрать подходящее вам.
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