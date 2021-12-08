Мама из Екатеринбурга попросила у Путина скрипку для дочери и получила ее

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50055

Исполнить мечту ребенка помогли волонтеры и московский врач.

Волонтеры Народного фронта Свердловской области вместе с врачом из Москвы исполнили мечту 13-летней девочки из Екатеринбурга. Ее мама Алла Байдусова этим летом написала письмо президенту России Владимиру Путину в рамках форума "#Мы Вместе" и попросила для своей дочки скрипку. Алла воспитывает дочь одна и не могла самостоятельно купить ей инструмент, стоимость которой начинается от 5 тысяч рублей. Волонтеры передали письмо московскому врачу терапевту-пульмонологу, блогеру Олегу Абакумову. Он и помог осуществить мечту ребенка.

Нам хотелось, чтобы была своя скрипка, а не казенная. Возникла идея попросить. На ум пришел Президент России и я ему написала. И вот нам подарили музыкальный инструмент. Я очень рада за Катю.

призналась Алла Байдусова.

Уже третий год активисты НФ собирают обращения от граждан, в том числе и во время Прямой линии с президентом. В этом году от свердловчан поступило аж 52 тысячи обращений. Уже 51% из них закрыли, а еще 49% находятся в работе.

Такие обращения, как от семьи Байдусовых, относятся к особой категории. К рассмотрению материальных просьб мы привлекаем благотворителей и некомерческие организации. Оказать помощь в решении подобных вопросов, попавших на прямую линию, может любой желающий. Для этого нужно обратиться в региональный исполком Народного фронта в вашем регионе и заполнить необходимые документы, после чего познакомиться с обращениями и выбрать подходящее вам.

сказала член регионального штаба НФ Свердловской области Юлия Овчинникова.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50055

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined