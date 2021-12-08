Мама из Екатеринбурга попросила у Путина скрипку для дочери и получила ее

Такие обращения, как от семьи Байдусовых, относятся к особой категории. К рассмотрению материальных просьб мы привлекаем благотворителей и некомерческие организации. Оказать помощь в решении подобных вопросов, попавших на прямую линию, может любой желающий. Для этого нужно обратиться в региональный исполком Народного фронта в вашем регионе и заполнить необходимые документы, после чего познакомиться с обращениями и выбрать подходящее вам.