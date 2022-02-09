Масштабная модернизация хранилища данных сэкономит ВТБ более 1,2 млрд рублей

0
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50624

ВТБ завершил масштабную модернизацию корпоративного информационного хранилища, в котором находятся базы данных, использующиеся для подготовки отчётов, бизнес-анализа и расширенной аналитики. Модернизация позволила ускорить время подготовки финансовой отчетности на 30% и сэкономить собственные средства банка. Экономия по результатам проекта в течение пяти лет превысит 1,2 млрд руб.

Модернизация позволила повысить качество получаемых аналитиками данных и уменьшить трудоемкость разработки систем обязательной и налоговой отчетности.  В рамках этого проекта использовались технологии, позволяющие усовершенствовать и упростить процедуру загрузки данных в хранилище, перевести формирование ряда форм отчетности на целевые решения.

Результаты проекта отмечены экспертами и участниками рынка: проект стал победителем премии Global CIO «Проект года» в одной из самых престижных номинаций «Аналитика и Big Data», в которой принимали участие ведущие компании России и СНГ. 


«Реинжиниринг корпоративного информационного хранилища данных можно сравнить с незаметной для пассажиров заменой двигателя во время полета самолета, после чего обновленный самолет летит экономичнее, быстрее и комфортнее. Работа такой сложности была успешно реализована объединенной командой Банка в тесном сотрудничестве с четырьмя интеграторами», - сказал руководитель департамента технологического развития общебанковских систем – вице-президент банка ВТБ Никита Рыбченко.


«Корпоративное хранилище играет важную роль в построении форм обязательной и налоговой отчетности. Были переформатированы процедуры загрузки данных в хранилище, упрощены процессы, убраны лишние звенья и переведено формирование ряда форм отчетности с legacy  на целевые решения. Эти мероприятия убрали излишний технологический балласт из процесса формирования отчетности, что позволило сделать его современным и более эргономичным.  Мы добились повышения качества данных и упростили поддержку систем. А за счет сокращения количества систем сократили трудоемкость разработки систем отчетности в соответствии с требованиями регулятора. Все это удалось достичь благодаря слаженной работе специалистов бизнес и ИТ- подразделений с нашими технологическими партнерами», - отметил руководитель департамента учета и отчетности – старший вице-президент банка ВТБ Михаил Коваленко.

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50624

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined