МЧС: предупреждение о непогоде

По данным синоптиков 2 мая местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 17 м/с. В период непогоды спасатели настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать меры безопасности и беречь свою жизнь.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. Все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить. Садоводам и огородникам рекомендуется отложить работы на своих участках, проверить ветрозащитные конструкции.

Если сильный ветер застал вас на улице держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий.

С учетом дорожных условий автовладельцам необходимо быть максимально бдительными и внимательными при управлении транспортным средством. Не следует парковать автотранспорт вблизи деревьев и рекламных щитов, фасадов зданий. При сильном ветре они могут повредить автомобиль. Лучший способ защиты автомобиля от последствий непогоды – крытая парковка.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

Источник: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области