МЧС: предупреждение о непогоде в Екатеринбурге

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По данным синоптиков 27 апреля местами в Свердловской области ожидаются дожди, грозы  и ветер с порывами до 18 м/с. 


В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов.

Владельцам частных домов рекомендуется принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока. Находясь дома при грозе закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите электробытовые приборы. Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, помимо того, что велик риск попадания в них молний сильный ветер может поломать ветви деревьев, а это может нанести вам повреждения.


При сильных порывах ветра возможно ухудшение пожароопасной обстановки, а также обрыв линий электропередач, повреждения кровельных конструкций зданий. Рекомендуется без особой необходимости не выходить на улицу, не проводить работы на открытом воздухе и на высоте.

Передвигаясь на личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.


О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».


Источник: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области

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