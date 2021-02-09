Медфракция Екатеринбурга стала самой многочисленной депутатской группой в гордуме

Поддержали фракцию и высказали желание принять участие в ее работе заместитель председателя гордумы Виктор Тестов, а также депутаты Виктория Ивачева, Александр Караваев, Владимир Козлов, Антон Швалев и Анастасия Немец. Они уже написали заявления. За их включение остальные участники проголосовали единогласно.
Отметим, что ранее Алексею Вихареву при поддержке коллег удалось отменить устаревший пункт положения, который запрещал депутатам состоять в нескольких депутатских группах. Сейчас парламентарии могут участвовать в работе сразу нескольких объединений. Несмотря на действующие ранее ограничения за почти год работы участие в заседаниях и мероприятиях медфракции приняли 15 депутатов.
Алексей Вихарев поблагодарил новых участников медфракции за неравнодушие к проблемам городской медицины.
«Думаю, что коллеги видели и наблюдали за нашей работой. Но лишним не будет сказать, что каждый из членов медицинской фракции берет шефство над одной-двумя (на сколько сил хватит) больницей или поликлиникой своего округа, договаривается о взаимодействии с главными врачами, выясняет самые острые проблемы, какое оборудование или помощь требуется учреждению прямо сейчас. Потом, мы вместе определяем приоритеты, источники финансирования и оказываем помощь», - отметил Вихарев.
Также на заседании были подведены итоги работы медицинской фракции за 2021 год. За почти год работы медицинским учреждениям Екатеринбурга была оказана помощь на сумму свыше 15 миллионов рублей. В частности, приобретена машина скорой помощи для паллиативного центра и легковой автомобиль для доставки врачей больницы №23 на дом к пациентам. Депутаты передавали «подшефным» больницам оборудование, рециркуляторы для обеззараживания воздуха, СИЗы и ПЦР-тесты, проводили работы по благоустройству территории, привлекали к работе волонтеров и мн.др. Помощь больницам продолжится и в 2022 году.
Летом прошлого года по инициативе медфракции была запущена акция «Вакцинация в каждый двор», в ходе которой жители могли поставить прививку рядом с домом. В холодное время эта работа продолжилась - «мобильные пункты» переехали в теплые помещения и торговые центры. За время проведения акции при поддержке депутатов прививку от коронавируса поставили свыше 42 тысяч человек, в планах – за год увеличить эту цифру до 100 тысяч.
«При этом, отмечу, мы не поддерживали жесткие запретительные меры, не заставляли людей, но создавали комфортные условия для всех желающих, занимались просветительской и информационной работой. Помогли десяткам тысяч людей. Выступили примером для других городов и регионов нашей страны. Пусть немного, но облегчили работу медицинским работникам», - добавил Алексей Вихарев.
В этом году депутаты медфракции продолжат оказывать помощь больницам и проводить вакцинацию населения, в планах наладить взаимодействие с депутатами Законодательного собрания и областным правительством. Алексей Вихарев выразил надежду на то, что работа на благо городского здравоохранения будет усилена, в том числе за счет увеличения количества участников медфракции.
"За год работы медицинская фракция провела колоссальную работу и подготовила рабочие алгоритмы взаимодействия с больницами города и горожанами, которые хотят вакцинироваться недалеко от дома. Благодаря этому другие депутаты сегодня могут воспользоваться этим опытом, систематизировать и использовать его в своём округе, распространять этот опыт на остальные территории города. Именно такой я вижу свою задачу в медицинской фракции. Нам следует понимать, что в новой реальности предстоит жить не год или два, а скорее десятилетие, поэтому нужно применять новый опыт, помогать использовать предоставленные для борьбы с коронавирусом ресурсы на благо людей, которые понимают ситуацию и осознают свою ответственность ".
– Сегодня озвучили результаты вакцинации в прошлом году, это порядка 40 тысяч человек. Сейчас более амбициозный план стоит, стремиться будем к цифре 100 тысяч привитых. Я депутат по Чкаловскому району, будем организовывать работу по доступной вакцинации граждан в моём округе и районе. Как представитель партии КПРФ предложила взаимодействие с Законодательным Собранием Свердловской области. Есть возможность награждать наиболее отличившихся медицинских работников грамотами Законодательного Собрания, что даёт возможность в дальнейшем им получить звание ветерана труда. Думаю, к дню медицинского работника подготовим этот пакет грамот.
Вы все видите, что болезнь не утихает, что появляются новые штаммы. Поэтому медфракция была создана своевременно и уверен, что впереди нас ждёт много работы. Важно сейчас привлекать новые силы и ресурсы. Я говорю и о депутатах, которые хорошо знают свои округа и могут помочь больницам на своих территория хях. Я говорю и о бизнесе, которые могут помочь финансово. Все вместе мы справимся, принесем реальную и очень нужную помощь нашей медицине и нашим жителям".
– Как только медицинская фракция зародилась, я подошёл к Алексею Андреевичу и сказал, что хочу участвовать. Чувствую, что могу приложить свои силы, чтобы помочь нашим врачам, учреждениям здравоохранения и пациентам в сложный коронавирусный период. Мы понимаем, что коронавирус с нами надолго, нужно вырабатывать правила и системно подходить к вопросу. За время работы мы успели создать устойчивую базу - это вакцинация во дворах, сейчас она продолжается в тёплых помещениях. Кроме того, мы на постоянной связи с главными врачами больниц, в частности общаюсь с главным врачом больницы N7 Евгением Семеновичем Барацом. После 15 февраля с ним встречаюсь. Срочные потребности больницы стараемся решать сразу. Также важно привлекать волонтёров, так как медиков не хватает. Стараемся, помогаем.
– Сегодня важное событие произошло – шесть человек написали заявления и вступили в медицинскую фракцию. Есть ещё коллеги, которые хотят вступить в депутатскую группу. Я считаю, что чем больше людей, тем работа пойдёт быстрее и эффективнее, по итогам от этого выигрывают граждане нашего города. Сегодня острая проблема - нехватка врачей и персонала. Болеют сами врачи, болеют члены их семей. Как результат, огромные цифры в статистике заболевших. Нас спасёт от этого вакцинация. Силами медицинской фракции мы смогли с июня 2021 года по сегодняшний день привить 42 тысячи человек. Цифра существенная. В планах у нас к лету вакцинировать 100 тысяч человек. Делать мы это будем мягко и экологично, ни на кого давить мы не будем.
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