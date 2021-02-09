Медфракция Екатеринбурга стала самой многочисленной депутатской группой в гордуме

Поддержали фракцию и высказали желание принять участие в ее работе заместитель председателя гордумы Виктор Тестов, а также депутаты Виктория Ивачева, Александр Караваев, Владимир Козлов, Антон Швалев и Анастасия Немец. Они уже написали заявления. За их включение остальные участники проголосовали единогласно.

Отметим, что ранее Алексею Вихареву при поддержке коллег удалось отменить устаревший пункт положения, который запрещал депутатам состоять в нескольких депутатских группах. Сейчас парламентарии могут участвовать в работе сразу нескольких объединений. Несмотря на действующие ранее ограничения за почти год работы участие в заседаниях и мероприятиях медфракции приняли 15 депутатов.

Алексей Вихарев поблагодарил новых участников медфракции за неравнодушие к проблемам городской медицины.

«Думаю, что коллеги видели и наблюдали за нашей работой. Но лишним не будет сказать, что каждый из членов медицинской фракции берет шефство над одной-двумя (на сколько сил хватит) больницей или поликлиникой своего округа, договаривается о взаимодействии с главными врачами, выясняет самые острые проблемы, какое оборудование или помощь требуется учреждению прямо сейчас. Потом, мы вместе определяем приоритеты, источники финансирования и оказываем помощь», - отметил Вихарев.

Также на заседании были подведены итоги работы медицинской фракции за 2021 год. За почти год работы медицинским учреждениям Екатеринбурга была оказана помощь на сумму свыше 15 миллионов рублей. В частности, приобретена машина скорой помощи для паллиативного центра и легковой автомобиль для доставки врачей больницы №23 на дом к пациентам. Депутаты передавали «подшефным» больницам оборудование, рециркуляторы для обеззараживания воздуха, СИЗы и ПЦР-тесты, проводили работы по благоустройству территории, привлекали к работе волонтеров и мн.др. Помощь больницам продолжится и в 2022 году.

Летом прошлого года по инициативе медфракции была запущена акция «Вакцинация в каждый двор», в ходе которой жители могли поставить прививку рядом с домом. В холодное время эта работа продолжилась - «мобильные пункты» переехали в теплые помещения и торговые центры. За время проведения акции при поддержке депутатов прививку от коронавируса поставили свыше 42 тысяч человек, в планах – за год увеличить эту цифру до 100 тысяч.