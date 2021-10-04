Медфракция Гордумы Екатеринбурга снабдила еще одну больницу новой техникой

Медицинская фракция Городской думы Екатеринбурга снабдила еще одну больницу новой техникой. Депутат Михаил Вечкензин подарил подшефной поликлинике в Компрессорном районе спирограф, тонометры, ингаляторы и индикаторы внутриглазного давления. Все это потребуется врачам не только из-за подъема заболеваемости коронавирусом, но и гриппом и ОРВИ. Пригодятся аппараты и для диспансеризации.
Не я один поддерживаю медицинские учреждения. В своих округах в этом направлении работают и другие депутаты медицинской фракции. Идем дальше.
Например, спирограф необходим для измерения объема легких, его используют и для углубленной диспансеризации переболевших COVID-19 пациентов. Пригодятся врачам и небулайзеры, благодаря которым медики помогают справиться с отдышкой и кашлем - последствиями коронавируса.
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