Медфракция Гордумы Екатеринбурга снабдила еще одну больницу новой техникой

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49317

Ее будут использовать для углубленной диспансеризации людей, перенесших COVID.

Медицинская фракция Городской думы Екатеринбурга снабдила еще одну больницу новой техникой. Депутат Михаил Вечкензин подарил подшефной поликлинике в Компрессорном районе спирограф, тонометры, ингаляторы и индикаторы внутриглазного давления. Все это потребуется врачам не только из-за подъема заболеваемости коронавирусом, но и гриппом и ОРВИ. Пригодятся аппараты и для диспансеризации.

Не я один поддерживаю медицинские учреждения. В своих округах в этом направлении работают и другие депутаты медицинской фракции. Идем дальше.

Рассказал НАШЕЙ Михаил Вечкензин.

Например, спирограф необходим для измерения объема легких, его используют и для углубленной диспансеризации переболевших COVID-19 пациентов. Пригодятся врачам и небулайзеры, благодаря которым медики помогают справиться с отдышкой и кашлем - последствиями коронавируса.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49317

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined