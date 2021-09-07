Медфракция организовала выездную диспансеризацию для членов избирательных комиссий

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Руководитель медфракции Екатеринбургской городской Думы Алексей Вихарев в своей приемной организовал выездную диспансеризацию и тестирование на коронавирус для членов избирательной комиссии по Орджоникидзевскому району. За один день врачи городской больницы №23 обследовали более 180 человек.

Во время выездной диспансеризации горожане проверили артериальное давление, пульс, уровень кислорода в крови, внутриглазное давление, сдали кровь и сделали ЭКГ. Особенность прошедшего медосмотра – возможность пройти флюрографию, для чего возле приемной депутата установили специализированный автомобиль, оборудованный всем необходимым.


– Диспансеризация – это хорошая возможность проверить свое здоровье, выявить риски и начать лечить заболевание на ранней стадии. А также это важная мера профилактики в период подъема сезонных вирусов и коронавируса, который сейчас начинается, – рассказала Ольга Кузьминых, врач-терапевт отделения профилактики ЦГКБ № 23.

Кроме того, в преддверии выборов сотрудники районного избиркома смогли пройти экспресс-тестирование на Covid-19 – результаты тестов были готовы уже через 10 минут после забора материала.

– Мы с коллегами по медицинской фракции заботимся о здоровье жителей. Поэтому перед выборами решили помочь членам избирательных комиссий обследоваться, проверить состояние здоровья. А также каждый из них смог пройти тестирование на Covid-19. Эта мера вновь становится обязательной, так как количество заболевших растёт. Теперь могу смело позвать всех в воскресенье прийти на участки и выбрать губернатора, - отметил руководитель медфракции Алексей Вихарев.

Выездная диспансеризация во дворах, офисах ТСЖ и торговых центрах при поддержке депутатов медфракции проходит около полугода, а больше года назад стартовала выездная вакцинация. Работа парламентариев уже получила одобрение и поддержку медиков городских больниц, пользуется мобильные пункты большим вниманием и со стороны горожан.


Напомним, выборы губернатора Свердловской области пройдут в воскресенье, 11 сентября. В этот день избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00 часов.

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