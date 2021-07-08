Мэр Екатеринбурга решил разыграть миллион рублей

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Его получит победитель лучшего дизайна набережной Исети.

Алексей Орлов заплатит миллион рублей автору лучшего проекта реконструкции набережной Городского пруда в Екатеринбурге. К конкурсу планируется привлечь лучших архитекторов и дизайнеров Урала и разных уголков мира. Об этом мэр заявил сегодня, 8 июля, в своем Instagram.

Мы делаем первый реальный шаг в сторону реализации нашего большого проекта единой вело-пешеходной набережной реки Исети. Объявляю о начале конкурса на разработку концепции развития общественных пространств, прилегающих к набережной Городского пруда. Как все будет выглядеть, решим только после многоступенчатого конкурса. Победитель получит миллион рублей. Обязательно обсудим итоги конкурса и на Совете неравнодушных горожан.

Сообщил Алексей Орлов.

Первый этап реконструкции заденет территорию набережной в рамках улиц "Челюскинцев – переулка Красного – Николая Никонова – Карла Либкнехта – проспекта Ленина – 8 Марта – Бориса Ельцина". А какой вы бы хотели видеть набережную? Делитесь своими идеями в комментариях к новости!

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