Мэрия Екатеринбурга не согласовывала стрит-арт с провокационным силуэтом девушки на фоне храма

Мэрия Екатеринбурга не согласовывала провокационный стрит-арт с силуэтом девушки на фоне храма. В городской администрации сообщили, что не знают о существовании этого объекта.

— Судя по всему, это снято со смотровой площадки. Там не особо проходное место. Разве что туристы на фоне храма фотографируются. Городская администрация не согласовывала этот арт-объект, художники и не согласуют такие вещи, — цитирует представителя мэрии издание «Подъём».

Создатель telegram-канала Street Art Hunter Александр Янг сообщил Znak.com, что этой работе уже несколько месяцев, а СМИ обратили внимание на неё лишь сейчас. Этот арт-объект появился после возбуждения нескольких уголовных дел из-за обнажённых фотосессий на фоне храмов.

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