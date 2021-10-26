Мэрия Екатеринбурга объявила итоги народного голосования за новую набережную Исети

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Лидер общественного голосования получит преимущество при рассмотрении проектов жюри.

Мэрия Екатеринбурга объявила итоги голосования за набережную Исети. Сегодня, 26 октября, главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков озвучил результаты общественного голосования, проходившего на сайте Екатеринбург.рф с 8 по 22 октября. Публикуем их:

  1. Открытый консорциум, в который входят Архитектурное бюро «Плотинка», проектное бюро R1, Архитектурное бюро FISH studio;
  2. Шведское архитектурное бюро Semrén & Månsson;
  3. Институт Генплана Москвы;
  4. Проектное бюро APEX;
  5. Проект S&P «Ландшафтная архитектура» и Novascape.

Как отметил Андрей Молоков, разрыв между конкурсантами был небольшой, порядка 2-3%. Большое обсуждение среди горожан вызвали идеи установить на плотинке колесо обозрения и еще один пешеходный мост. Всего в голосовании приняли участие 8,5 тысяч екатеринбуржцев.

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Для нас важно, чтобы конкурсные работы имели общественную значимость, чтобы люди давали предложения и оценивали эти работы. Результаты очень близкие. У нас пять концепций, и распределение голосов очень близкое. Специфика есть по глубине проработки, по оригинальности решений. Местные архитекторы больше знают особенности территорий, а архитекторы из Москвы, Польши, они больше принесли опыта из своих городов. Пока что по распределению голосов с небольшим отрывом лидирует Открытый Консорциум. У каждой работы есть свои сильные стороны. Мнение горожан будет учитываться как рекомендательные материалы, это будет плюсом к тому или иному выбору.

Пояснил НАШЕЙ Андрей Молоков.

До 5 ноября в мэрии, после рассмотрении работ членами жюри, сообщат о победителе. Он получит 1 млн рублей, а остальные участники по 250 тысяч. В членах жюри будут и представители региональных властей, общественники, например, Дмитрий Москвин и Антон Баков, а также члены Гильдии строителей.

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