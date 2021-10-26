Мэрия Екатеринбурга объявила итоги народного голосования за новую набережную Исети

Мэрия Екатеринбурга объявила итоги голосования за набережную Исети. Сегодня, 26 октября, главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков озвучил результаты общественного голосования, проходившего на сайте Екатеринбург.рф с 8 по 22 октября. Публикуем их:

Открытый консорциум, в который входят Архитектурное бюро «Плотинка», проектное бюро R1, Архитектурное бюро FISH studio; Шведское архитектурное бюро Semrén & Månsson; Институт Генплана Москвы; Проектное бюро APEX; Проект S&P «Ландшафтная архитектура» и Novascape.

Как отметил Андрей Молоков, разрыв между конкурсантами был небольшой, порядка 2-3%. Большое обсуждение среди горожан вызвали идеи установить на плотинке колесо обозрения и еще один пешеходный мост. Всего в голосовании приняли участие 8,5 тысяч екатеринбуржцев.