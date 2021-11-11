"Метр квадратный" снижает ставки по ипотеке для клиентов банков-партнеров

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Клиенты, использующие платформу, смогут оформить жилищный кредит с дисконтом через риелторов и агентств недвижимости, работающих на платформе.

Экосистема недвижимости “Метр квадратный” (проект группы ВТБ) предлагает ипотеку с дополнительной скидкой до 0,5 п.п. к ставкам банков-партнеров. Специальные предложения от кредитных организаций действуют при условии оформления ипотеки на сайте экосистемы недвижимости. Платформа предоставляет дополнительную скидку в размере 0,5 п.п. от ВТБ и Абсолют Банка, дисконт 0,4 п.п. от Альфа-Банка и 0,3 п.п. от Газпромбанка. Предложение действует до 31 декабря текущего года.


Через ипотечный брокер “Метра квадратного” риелторы и агентства недвижимости могут подать заявку на оформление ипотеки для своих клиентов в 21 банк. Для удобства заемщиков на сервисе предусмотрен специальный калькулятор, который подбирает наиболее выгодные условия кредитования под конкретный случай. После отображения результатов клиенты могут выбрать и подать заявку в пять банков. Для этого необходимо собрать единый пакет документов и подписать согласие на обработку персональных данных, после чего анкета будет направлена в финансовые организации. В личном кабинете есть возможность отслеживать статус заявки - он показывает, на каком именно этапе рассмотрения находится заявление.

По оценке ВТБ, число российских семей, которые смогут улучшить свои жилищные условия с помощью ипотечных кредитов, на горизонте 2025 года увеличится с нынешних 20 до 33%. Учитывая возросшее значение ипотеки для россиян, считаем, что клиенты должны получать максимально выгодные условия. Уже сейчас на нашей платформе проходит более 3500 ипотечных сделок ежемесячно, поэтому рассчитываем, что в самый активный сезон продаж - предпраздничный период - клиенты смогут решить квартирный вопрос, комментирует генеральный директор экосистемы недвижимости “Метр квадратный” Вячеслав Дусалеев.
  • Справка: Экосистема «Метр квадратный» - проект группы ВТБ, открытая цифровая платформа в сфере недвижимости. Партнеры – крупные застройщики, банки, агентства недвижимости и ремонтные компании. Впервые на рынке реализован полностью цифровой клиентский путь от поиска объекта до сделки и организации ремонта. За два года работы к платформе подключились более 1,4 тыс. групп застройщиков, 21 банк, более 7 тыс. частных риелторов и 6 тыс. агентств недвижимости.
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