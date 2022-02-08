«Метр квадратный» запускает собственное медиа о рынке недвижимости

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Экосистема недвижимости «Метр квадратный», проект группы ВТБ, запустила онлайн-журнал о рынке недвижимости. Издание М2 Медиа содержит шесть разделов, в которых читатели смогут найти рекомендации и подробные инструкции экспертов о том, как продать, купить, сдать или обустроить жильё.

Цель М2 Медиа - помочь читателям разобраться во всех вопросах недвижимости. Авторы пишут статьи вместе с экспертами и юристами «Метра квадратного». Материалы журнала помогают разобраться в конкретных вопросах и нюансах или являются инструкцией к применению в сложных ситуациях. Во многих из них есть не только советы от юристов, прямые ссылки на нормативные акты, но и готовые шаблоны документов, которые можно скачать и адаптировать под себя.


Сейчас в журнале шесть разделов: «Выбор», «Покупка», «Продажа», «Сделка», «Ремонт» и «Жизнь». Названия отражают соответствующий этап на пути работы с недвижимостью. Выгодно ли покупать квартиру на стадии котлована, когда сделку могут оспорить и что делать, чтобы этого не случилось, как безопасно передать деньги за квартиру - ответы на эти и многие другие вопросы читатели найдут на страницах «М2 Медиа».


«Главная цель нашей деятельности - помогать профессиональным участникам рынка и частным лицам быстро и безопасно решать вопросы с недвижимостью. Востребованность наших сервисов постоянно растёт. Так, в 2021 году объём сделок, проведённых через платформу, превысил 1 трлн рублей. Запуск собственного медиа - закономерный шаг в контексте дальнейших масштабных планов по развитию экосистемы недвижимости. Мы хотим, чтобы в «М2 Медиа» люди смогли найти все ответы на вопросы, связанные с недвижимостью. Большое внимание мы уделяем качеству материалов - важно, чтобы они были не только экспертными, но и доступными для понимания широкой аудитории. В скором времени планируем добавить развлекательный и интерактивный контент, пробовать новые форматы - личные истории, видеоинструкции, подкасты», - рассказывает генеральный директор «Метра квадратного» Вячеслав Дусалеев


Справка

Экосистема «Метр квадратный» - проект группы ВТБ, открытая цифровая платформа в сфере недвижимости, которая помогает решить все вопросы с жильём - от поиска до ремонта - в режиме единого окна. Компания сотрудничает с банками, агентствами недвижимости, застройщиками, ремонтными и дизайнерскими компаниями.

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