Межкомнатные двери: критерии выбора

Как сделать правильный выбор?

Обычно двери выбирают, исходя из их внешнего вида. Но это в корне неправильный подход.

Перед покупкой нужно определиться с местоположением покупаемой двери и ее функциями. Например, дверь в ванную комнату должна быть устойчива к влажности, с низким поглощением влаги, обработанная противогрибковыми составами. Кухонную дверь следует выбирать, основываясь на ее устойчивости к посторонним запахам, плотности дверного полотна и устойчивости к высоким температурам. Для детской комнаты стоит выбрать дверь из экологически чистых материалов.

В какую сторону будут открываться двери? Это тоже важно учитывать при покупке. От выбора по данному критерию будет зависеть расстановка мебели в комнате.

До установки и покупки дверей необходимо правильно измерить параметры дверного проема. При ширине проема менее 90-95 сантиметров стоит выбрать одностворчатую дверь. При размере более 95 сантиметров подойдет двустворчатое дверное полотно.

Выбирая дизайн двери, покупатель должен опираться на цветовую гамму, интерьер комнаты, в которой она будет стоять, и на свои предпочтения.

Межкомнатные двери: ключевые особенности

Широкий ассортимент дверных конструкций сегодня способен удовлетворить потребности абсолютно любого клиента. Двери в своем многообразии классифицируют по ряду признаков:

1. По типу механизма:

– раздвижная конструкция;

– складная конструкция;

– распахивающаяся конструкция.

Распахивающийся вариант – самый часто встречающийся среди всех межкомнатных дверей. Преимуществом этого вида конструкции является легкий монтаж, надежность креплений, прекрасная звукоизоляция. Единственным недостатком является наличие достаточного количества свободного места в комнате, которое необходимо для открывания двери.

Раздвижные двери функционируют при наличии специальных направляющих и роликов, с помощью которых дверь может двигаться. Для маленьких квартир такой вариант считается наиболее удачным, так как экономит много места.

Складная конструкция двери представляет собой створки, которые можно повернуть вокруг своей оси. Такая дверь обладает низкой шумоизоляцией и требует наличия большого проема в дверном косяке. Чаще всего используется для имитации разграничения пространства.

2. Материал, из которого сделана дверь, тоже может различаться по составу и свойствам:

– дверь из натуральной древесины – изготавливается из экологичных безопасных материалов, прекрасно удерживает лишние звуки и запахи. Недостатком считается высокая цена и сложности в уходе.

– натуральный шпон – достаточно прочный материал, который отличается особой прочностью и гигроскопичностью.

– искусственные материалы (МДФ и ДСП) – менее прочные листы, которые достаточно хорошо удерживают влагу.

– стекло и пластик – красивый внешний вид, изготавливаются из ударостойкого материала. Слабым местом таких дверей можно считать низкую звукоизоляцию.

Среди огромного ассортимента межкомнатных дверей выбрать то, что подойдет по своим свойствам и внешнему виду, а также впишется в интерьер и будет радовать покупателя не один год – это сложная, но выполнимая задача.

Интернет-магазин «Двери-Онлайн-Екатеринбург» специализируется на поставках входных и межкомнатных дверей. Среди производителей, с которыми сотрудничает компания, можно отметить «Citydoors», «Albero», «ProfilDoors», «Eldorf», «Dariano» и многие другие.