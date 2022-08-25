Мобильное приложение банка «Открытие» для предпринимателей будет обновляться автоматически

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Новый сервис in-app update банка «Открытие» обеспечивает автоматическое обновление внутри самого приложения и не имеет аналогов на российском банковском рынке. При выходе обновления можно установить новую версию всего в один клик. Клиентам банка, использующим Android, больше не нужно специально заходить на сайт или в маркет, чтобы обновить «Бизнес-портал».

Приложение банка «Открытие» для малого и среднего бизнеса постоянно пополняется новыми сервисами. Чтобы иметь доступ ко всем полезным новинкам, необходимо регулярно обновлять версию приложения. После удаления мобильного приложения банка «Открытие» для бизнеса из App store и Google Play пользователи потеряли привычную возможность автоматического обновления, которую обеспечивали крупнейшие магазины приложений. Его приходилось каждый раз обновлять вручную через сайт банка или российские маркеты NashStore и RuStore.


Теперь пользователю остается согласиться с обновлением версии, и она обновится автоматически. Если времени на установку нет, ее можно отложить и выполнить позднее. Клиенты, у которых еще нет приложения, могут совершить первую установку привычными способами – на сайте банка или в маркетах. При этом удобнее всего это делать именно на сайте.


Сервис in-app update доступен всем клиентам, использующим смартфоны Android. Клиентам, использующим смартфоны Apple, всегда доступен мобильный банк в браузере, который не требует обновления.


Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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