Мобильное приложение банка «Открытие» для предпринимателей будет обновляться автоматически

Приложение банка «Открытие» для малого и среднего бизнеса постоянно пополняется новыми сервисами. Чтобы иметь доступ ко всем полезным новинкам, необходимо регулярно обновлять версию приложения. После удаления мобильного приложения банка «Открытие» для бизнеса из App store и Google Play пользователи потеряли привычную возможность автоматического обновления, которую обеспечивали крупнейшие магазины приложений. Его приходилось каждый раз обновлять вручную через сайт банка или российские маркеты NashStore и RuStore.

Теперь пользователю остается согласиться с обновлением версии, и она обновится автоматически. Если времени на установку нет, ее можно отложить и выполнить позднее. Клиенты, у которых еще нет приложения, могут совершить первую установку привычными способами – на сайте банка или в маркетах. При этом удобнее всего это делать именно на сайте.

Сервис in-app update доступен всем клиентам, использующим смартфоны Android. Клиентам, использующим смартфоны Apple, всегда доступен мобильный банк в браузере, который не требует обновления.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).