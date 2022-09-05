Модель из Екатеринбурга лидирует в рейтинге MAXIM

Модель из Екатеринбурга Алена Калинина смогла вырваться на первую строчку в голосовании Miss MAXIM-2022. Девушка сейчас занимает первое место с довольно большим отрывом. На данный момент рейтинг уральской красавицы составляет 76%, а у девушки со второй строчки — 69%.
В этом сезоне в конкурсе красоты Miss MAXIM 2022 участвует 376 девушек. Кроме Алены Калининой, в этом мероприятии принимают участие ещё 26 свердловчанок. Среди них есть даже экс-сотрудница полиции Анастасия Шатрова, которая сейчас является моделью Plus Size.
Кастинг и отборочный этап конкурса завершился 1 сентября. Победительницу выберут 27 октября. Она получит в подарок бесплатную фотосессию одного из самых востребованных фотографов. Тем временем Алена пока никак не комментирует свое лидирующее положение, пишет «КП-Екатеринбург».
В прошлом сезоне финалисткой стала модель из Екатеринбурга Елена Ващенко. Она попала на разворот мужского журнала.
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