Модель из Екатеринбурга лидирует в рейтинге MAXIM

Модель из Екатеринбурга Алена Калинина смогла вырваться на первую строчку в голосовании Miss MAXIM-2022 . Девушка сейчас занимает первое место с довольно большим отрывом. На данный момент рейтинг уральской красавицы составляет 76%, а у девушки со второй строчки — 69%.

В этом сезоне в конкурсе красоты Miss MAXIM 2022 участвует 376 девушек. Кроме Алены Калининой, в этом мероприятии принимают участие ещё 26 свердловчанок. Среди них есть даже экс-сотрудница полиции Анастасия Шатрова, которая сейчас является моделью Plus Size.