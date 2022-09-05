Модель из Екатеринбурга лидирует в рейтинге MAXIM

1
Фото:  
Да!
1
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51945

Она обгоняет ближайшую конкурентку на несколько пунктов.

Модель из Екатеринбурга Алена Калинина смогла вырваться на первую строчку в голосовании Miss MAXIM-2022. Девушка сейчас занимает первое место с довольно большим отрывом. На данный момент рейтинг уральской красавицы составляет 76%, а у девушки со второй строчки — 69%.


В этом сезоне в конкурсе красоты Miss MAXIM 2022 участвует 376 девушек. Кроме Алены Калининой, в этом мероприятии принимают участие ещё 26 свердловчанок. Среди них есть даже экс-сотрудница полиции Анастасия Шатрова, которая сейчас является моделью Plus Size.

Кастинг и отборочный этап конкурса завершился 1 сентября. Победительницу выберут 27 октября. Она получит в подарок бесплатную фотосессию одного из самых востребованных фотографов. Тем временем Алена пока никак не комментирует свое лидирующее положение, пишет «КП-Екатеринбург».


В прошлом сезоне финалисткой стала модель из Екатеринбурга Елена Ващенко. Она попала на разворот мужского журнала.


Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51945

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined