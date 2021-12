Мосметро, ВТБ и Яндекс Go тестируют инновационный сервис «МультиТранспорт»

Банк ВТБ, Московский метрополитен и Яндекс Go тестируют уникальный продукт для жителей столицы – «МультиТранспорт» – в рамках концепции Mobility as a Service (MaaS). Теперь участники тестирования могут использовать комплексные тарифы в том числе и для поездок на такси через приложение Яндекс Go. Нужно только оставить заявку на сайте.

MaaS – это комфортная альтернатива использованию личного транспорта, которая позволяет значительно улучшить трафик города Москвы. Каждый пассажир получает возможность выбрать для себя наиболее быстрый и экономически выгодный вариант поездки, при этом процесс оплаты понятен и прост. В будущем новый сервис будет учитывать такие факторы, как загруженность дорог, комфорт, качество и в итоге предлагать наиболее удобный вариант маршрута с указанием итоговой суммы поездки. Банк ВТБ предоставляет ИТ-технологии для реализации данного проекта и проведения взаиморасчетов между сервисами.

На первом этапе тестирования будут задействованы все 7 видов общественного транспорта (метро, монорельс, МЦК, МЦД, наземный транспорт) и такси.

Пассажир сможет купить «МультиТранспорт» по трём тарифам:

«МультиТранспорт Мини» за 2999 рублей, включает билет «Единый» для безлимитных поездок на общественном транспорте в зоне «Центральная» и 5 промокодов на поездки в такси через приложение Яндекс Go на 30 дней;

«МультиТранспорт Стандарт» за 3999, включает билет «Единый» для безлимитных поездок на общественном транспорте в зоне «Центральная» и 10 промокодов на поездки в такси через приложение Яндекс Go на 30 дней;

«МультиТранспорт Макс» за 5999 рублей, включает билет «Единый» для безлимитных поездок на общественном транспорте в зоне «Центральная» и 20 промокодов на поездки в такси через приложение Яндекс Go на 30 дней.

Стоит отметить, что поездка на такси по «МультиТранспорту» не должна стоить более 600 рублей и её протяженность не более 5 км. Старт поездки на такси должен быть только от/до метро, МЦК или МЦД. Главное преимущество покупки любого тарифа – более выгодная стоимость билета «Единый» и такси по сравнению с приобретением данных опций по отдельности.

Принять участие в тестировании может каждый желающий, но количество участников на первом этапе будет ограничено – всего 7 000 человек. Для пользования сервисом пассажир приобретает «МультиТранспорт» в мобильных приложениях «Метро Москвы» или Яндекс Go, используя банковскую карту или платежные сервисы Apple Pay и Google Pay.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта, прокомментировал:

– Мэр Москвы поставил задачу делать транспортную инфраструктуру доступнее и понятнее пассажирам. Для этого мы реализуем в городе концепцию MaaS. «МультиТранспорт» будет полезен пассажирам, которые используют общественный транспорт, но иногда выбирают такси. С подпиской пассажиры смогут экономить до 10% денег на оплате проезда ежемесячно. Гибкость и выгодные тарифы сервиса также привлекут новых пользователей из числа автомобилистов, которые переключатся на мультимодальные поездки. Это позволит более равномерно распределить транспортные потоки.

– MaaS является общемировым трендом, реализующим концепцию «Мобильность как услуга» для транспортных сервисов. С учетом пассажиропотока Москвы сервис станет одним из самых крупных в мире и позволит каждому человеку с учётом собственных потребностей выстраивать сложные мультимодальные поездки на различных видах транспорта, в том числе такси, по принципу «в одно окно». В дальнейшем сервис планируется расширить, внедрив в него поездки на самокатах и велобайках, а также рассмотреть возможность дополнительных опций по тарифным планам, – сказал Вадим Изотов, начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов, старший вице-президент ВТБ.

Даниил Шулейко, глава бизнес-группы ridetech и e-com Яндекса, отметил:

– Сервисы Яндекса уже давно развивают городскую мобильность. Пользователи Яндекс Go могут выбирать варианты передвижения по городу, которые подходят им больше всего: поездки на такси или каршеринге, аренду самокатов. Те, кто предпочитает общественный транспорт, узнают через наш сервис актуальное расписание. Мы рады, что концепцию мультимодальной экосистемы разделяет и поддерживает Департамент транспорта Москвы, и вместе нам удалось сделать совершенно новый проект – «МультиТранспорт». Платформа Яндекс Go позволит обеспечить необходимый уровень сервиса, агрегируя сотни тысяч заказов такси от москвичей и создавая условия для безопасного и комфортного использования «МультиТранспорта».