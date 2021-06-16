На «Екатеринбург Арене» сегодня откроют фан-зону

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Перед футбольным матчем Россия-Финляндия на Евро-2021.

В 15.00 16 июня на Екатеринбург Арене начнет действовать фан-зона, которая примет болельщиков матча между сборными России и Финляндии группового этапа Евро-2021. Открывать ее будут футболисты Дмитрий Сычев и Дмитрий Хлестов. Спортсмены сыграют со всеми желающими в футбол в формате 3х3 и проведут автограф-сессию. Помимо других активностей состоится розыгрыш футболки сборной с автографами всех игроков российской команды.

В 17.00 пройдет музыкальное выступление группы Burito.Футбольный матч начнется в 18.00, показ состоится на большом экране. Вход свободный.

Сам матч состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Эксперты считают, что российская сборна одолеет финнов с минимальным счетом.

Напомним, что в первом матче наши футболисты проиграли бельгийской сборной с разгромным счетом 0:3.

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