На екатеринбургских избирательных участках уже с утра образовались гигантские очереди

Сегодня, 17 сентября, уже с утра в Екатеринбурге на многих избирательных участках выстроились огромные очереди.

«Вечерние ведомости» пишут, что причиной этого могло стать принуждение к голосованию бюджетников. Ранее поступали сообщения о том, что работников муниципальных и госпредприятий заставляют прикрепляться к определённым участкам и голосовать именно 17 сентября. Порой за это обещали выходной или отпустить с работы.

Так, в помещении УИК № 1480 в Ленинском районе из-за огромного количества человек, прикрепившихся к участку в рамках механизма «Мобильный избиратель», выстроилась гигантская очередь. Так, наблюдатели на нескольких участков сообщают, что избиратели ищут плакаты с QR-кодом — им сказали сделать это на работе.

Кроме того, «Накануне» пишет, что на одном из избирательных участков Екатеринбурга в очередь выстроились уже порядка 100 человек.

Напомним, на избирательных участках избирателям обещали раздать по 300 рублей. Ранее появилась информация, что подобные сертификаты подготавливают ко Дню пенсионера, поскольку массовые мероприятия пришлось отменить в регионе из-за коронавирусных ограничений

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