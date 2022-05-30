Певица Марина Абросимова (МакSим) выступит на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Она должна стать хедлайнером одной из крупнейших площадок фестиваля — «Мотив Stage» у «Космоса».

— Обладательница 15 статуэток «Золотой граммофон» представит хорошо знакомые всем песни, и впервые исполнит в Екатеринбурге сингл «Спасибо», который получил позитивный отклик от слушателей по всей стране, — передает слова представителя оргкомитета фестиваля E1.RU.

Напомним, 12 августа прошлого года МакSим выложила в сеть первое фото после выхода из искусственной комы. Певицу положили в больницу 16 июня, а 11 числа того же месяца она почувствовала себя плохо. Она сдала тест на ковид, тот показал отрицательный результат. Позже певице стало значительно хуже, так что врачи были вынуждены ввести ее в искусственную кому.

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