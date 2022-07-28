На развязке у «Калины» произошло массовое ДТП

Сегодня утром, 28 июля, в Екатеринбурге на развязке у «Калины» столкнулись три легковушки. Из-а этого на участке появилась пробка.

— Авария на въезде с Егоршинского на мост к «Калине». «Двенашка» гнала и не справилась с управлением, — передает слова очевидца происшествия E1.RU.

Информации о пострадавших нет. В отделении ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что к ним сообщений об аварии не поступало.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!