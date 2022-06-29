На стройке элитного дома в центре Екатеринбурга начал проваливаться грунт

На улице Хохрякова, где строят элитную многоэтажку, начал проваливаться грунт. Из-за этого перенесли забор стройплощадки, а жителей расположенных рядом домов попросили убрать машины.
— Этой ночью стал оседать грунт. Застройщик попросил переместить забор на нашу территорию, начался оползень, — передает слова управляющего ТСН на Радищева, 31 E1.RU.
Напомним, стройкой занимается «УГМК-Застройщик».
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