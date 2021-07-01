Сотрудники ГИБДД теперь будут получать нужную информацию с 306 рубежей по области, из них 106 в Екатеринбурге. К 1 августа их количество в областном центре возрастет до 150. Все они обеспечены видеокамерами с хорошими техническими характеристиками, что позволит быстрее реагировать на изменения общественного порядка и дорожной обстановки по всей территории региона, в том числе на федеральных дорогах по направлению в Пермь, Тюмень, Челябинск и Курган. В дополнение к установленным комплексам фотовидеофиксации будет проведена интеграция с уже действующими системами аппартно-программного комплекса "Безопасный город" Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменск-Уральского и Первоуральска.