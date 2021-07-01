Сегодня, 1 июля в Свердловской Госавтоинспекции открылся многофункциональный Центр мониторинга передвижения транспортных средств (ЦАФАП). Теперь за водителями будут наблюдать онлайн при помощи видеосистемы. Основная задача центра - ловить нарушителей: угонщиков, водителей, скрывшихся с места ДТП и водителей без прав ,а также водителей - должников.
Сотрудники ГИБДД теперь будут получать нужную информацию с 306 рубежей по области, из них 106 в Екатеринбурге. К 1 августа их количество в областном центре возрастет до 150. Все они обеспечены видеокамерами с хорошими техническими характеристиками, что позволит быстрее реагировать на изменения общественного порядка и дорожной обстановки по всей территории региона, в том числе на федеральных дорогах по направлению в Пермь, Тюмень, Челябинск и Курган. В дополнение к установленным комплексам фотовидеофиксации будет проведена интеграция с уже действующими системами аппартно-программного комплекса "Безопасный город" Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменск-Уральского и Первоуральска.
Базы "Безопасного города", "Цифрового патруля" и мобильных камер фотовидеофиксации сотрудники полиции в онлайн режиме получат большой объем дополнительной информации для выявления водителей, которые ранее уже попадались в поле зрение инспекторов за грубые нарушения правил дорожного движения. В числе нарушений, на которое обратят особое внимание и заклеивание госномеров, управление автомобилем, снятого с регистрационного учета и поддельные иностранные знаки. Инспекторами ДПС уже установлено порядка 700 фактов, когда нарушители ездили с госномерами других стран.
Безусловно, качество государственного надзора за участниками дорожного движения по соблюдению ими законодательства в рамках ПДД значительно улучшится. Реализуя свои полномочия сотрудники ГИБДД будут проводить адресную работу, не отвлекая от дорожной обстановки законопослушных граждан.
Даже один ликвидированный очаг аварийности в Свердловской области будет реально влиять на кривую смертности и травматизма в авариях.
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