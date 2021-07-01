На свердловских дорогах установили больше 300 камер-ловушек

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48526

Теперь Госавтоинспекция будет высматривать нарушителей онлайн.

Сегодня, 1 июля в Свердловской Госавтоинспекции открылся многофункциональный Центр мониторинга передвижения транспортных средств (ЦАФАП). Теперь за водителями будут наблюдать онлайн при помощи видеосистемы. Основная задача центра - ловить нарушителей: угонщиков, водителей, скрывшихся с места ДТП и водителей без прав ,а также водителей - должников.

Сотрудники ГИБДД теперь будут получать нужную информацию с 306 рубежей по области, из них 106 в Екатеринбурге. К 1 августа их количество в областном центре возрастет до 150. Все они обеспечены видеокамерами с хорошими техническими характеристиками, что позволит быстрее реагировать на изменения общественного порядка и дорожной обстановки по всей территории региона, в том числе на федеральных дорогах по направлению в Пермь, Тюмень, Челябинск и Курган. В дополнение к установленным комплексам фотовидеофиксации будет проведена интеграция с уже действующими системами аппартно-программного комплекса "Безопасный город" Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменск-Уральского и Первоуральска.

Пояснил НАШЕЙ глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Базы "Безопасного города", "Цифрового патруля" и мобильных камер фотовидеофиксации сотрудники полиции в онлайн режиме получат большой объем дополнительной информации для выявления водителей, которые ранее уже попадались в поле зрение инспекторов за грубые нарушения правил дорожного движения. В числе нарушений, на которое обратят особое внимание и заклеивание госномеров, управление автомобилем, снятого с регистрационного учета и поддельные иностранные знаки. Инспекторами ДПС уже установлено порядка 700 фактов, когда нарушители ездили с госномерами других стран.

Безусловно, качество государственного надзора за участниками дорожного движения по соблюдению ими законодательства в рамках ПДД значительно улучшится. Реализуя свои полномочия сотрудники ГИБДД будут проводить адресную работу, не отвлекая от дорожной обстановки законопослушных граждан.

сказал замначальника ГУ МВД области Сергей Ремезков.

Даже один ликвидированный очаг аварийности в Свердловской области будет реально влиять на кривую смертности и травматизма в авариях.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48526

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – Еньшин Алексей Михайлович.При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined