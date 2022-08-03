На Украине во время спецоперации погиб 19-летний свердловчанин

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51715

Он был единственным ребенком в семье.

На Украине во время спецоперации погиб 19-летний житель Нижнего Тагила Иван Вагин. Об этом сообщает местное издание АН «Между строк».


Директор средней школы № 138 Эльвира Давлетбаева, где учился Иван, рассказала, что молодой человек ушел после 9 класса в 2018 году и учился в техникуме.

— Был хорошим парнем. Мечтал открыть свой бизнес. Мы с его одноклассниками сходим к нему на кладбище. У них была традиция каждый год собираться вместе, — цитирует Давлетбаеву СМИ.

В школе решают вопрос об увековечивании памяти Ивана. Он был единственным ребенком в семье.


Ранее во время спецоперации на Украине погиб мотострелок из Свердловской области.


Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51715

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined