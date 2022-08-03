На Украине во время спецоперации погиб 19-летний свердловчанин

На Украине во время спецоперации погиб 19-летний житель Нижнего Тагила Иван Вагин. Об этом сообщает местное издание АН «Между строк».

Директор средней школы № 138 Эльвира Давлетбаева, где учился Иван, рассказала, что молодой человек ушел после 9 класса в 2018 году и учился в техникуме.

— Был хорошим парнем. Мечтал открыть свой бизнес. Мы с его одноклассниками сходим к нему на кладбище. У них была традиция каждый год собираться вместе, — цитирует Давлетбаеву СМИ.

В школе решают вопрос об увековечивании памяти Ивана. Он был единственным ребенком в семье.

Ранее во время спецоперации на Украине погиб мотострелок из Свердловской области.

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