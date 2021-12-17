На Урале детское отделение больницы оштрафовали из-за жалобы на тараканов

Прокуратура оштрафовала уральскую больницу из-за тараканов всего на 10 500 рублей. Родители детей, находящихся в детском отделении больницы Алапаевска, пожаловались на тараканов СМИ. Сегодня, 17 декабря, в ведомстве с НАШЕЙ поделились результатами проверки учреждения. Там действительно обнаружили ползучих гадов и другие грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.
Прокурор в отношении ГАУЗ Свердловской области "Алапаевская городская больница" и должностного лица больницы возбудил дела об административном правонарушении по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к общественным помещениям, зданиям". По результатам их рассмотрения юридическое и должностное лица оштрафованы на 10 тысяч рублей и 500 рублей соответственно.
Кроме того, за тараканов выговор получил помощник врача-эпидемиолога и главный врач, которому прокуратура внесла представление об устранении нарушений. В больнице от тараканов обработали все помещения, кроме того, проводить дезинсекцию в дальнейшем будут в несколько раз чаще. Примечательно, что тараканов видят в этой больнице уже не первый раз. Одна из уралочек уже жаловалась НАШЕЙ на это безобразие.
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