На Урале детское отделение больницы оштрафовали из-за жалобы на тараканов

Кроме того, за тараканов выговор получил помощник врача-эпидемиолога и главный врач, которому прокуратура внесла представление об устранении нарушений. В больнице от тараканов обработали все помещения, кроме того, проводить дезинсекцию в дальнейшем будут в несколько раз чаще. Примечательно, что тараканов видят в этой больнице уже не первый раз. Одна из уралочек уже жаловалась НАШЕЙ на это безобразие.

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