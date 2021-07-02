На Урале пьяный внук заколол ножом свою бабушку

Следователи возбудили три уголовных дела в отношении уральца, который заколол ножом свою бабушку. Сегодня, 2 июля, дело передали в суд. В одном из сел Ирбитского района 20-летний юноша изрядно выпил, а после - вернулся домой. И поругался со своей 66-летней бабушкой, которая ждала его до поздней ночи.