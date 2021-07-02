На Урале пьяный внук заколол ножом свою бабушку

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И чуть не убил еще одного близкого родственника.

Следователи возбудили три уголовных дела в отношении уральца, который заколол ножом свою бабушку. Сегодня, 2 июля, дело передали в суд. В одном из сел Ирбитского района 20-летний юноша изрядно выпил, а после - вернулся домой. И поругался со своей 66-летней бабушкой, которая ждала его до поздней ночи.

На почве ссоры обвиняемый вооружился хозяйственно-бытовым ножом и причинил данным орудием потерпевшей не совместимые с жизнью повреждения. Кроме того, непосредственно после совершения убийства бабушки, обвиняемый, демонстрируя нож, угрожал убийством другому своему родственнику, находившемуся в этом же доме, а также причинил его здоровью тяжкий вред.

Рассказали НАШЕЙ в областном следственном комитете.
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Следователи уже собрали всю доказательную базу убийства. Юношу осудят сразу по трем статьям, это непосредственно "Убийство", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Угроза убийством".

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