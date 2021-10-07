На Урале ввели режим ЧС. Причина - вспышки африканской чумы свиней

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А в лесу, где обнаружили свалку заразных трупов , ввели карантин.

В пяти муниципальных округах Урала ввели режим ЧС из-за вспышек африканской чумы свиней. Соответствующий указ накануне подписал Евгений Куйвашев. Режим ЧС действует на территории Пышминского, Сухого лога, Камышловского городских округов и Богдановича. В лесах под Камышловом по той же причине введен карантин.


За ликвидацию режима ЧС ответственным назначили директора Департамента ветеринарии Свердловской области Евгения Трушкина. Ему предстоит оценить нанесенный предприятиям ущерб, а также минимизировать последствия и возместить производителям ущерб от чумы. Все свиньи, оказавшиеся под угрозой распространения заболевания, будут изъяты. Всех новых заводчиков будут впредь консультировать специалисты.

Отнести факт выявления африканской чумы свиней на территориях муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, к чрезвычайной ситуации муниципального характер

Указано в постановлении.

Напомним, первое сообщение о заболевании и гибели свиней на предприятиях поступило 27 сентября, вскоре после этого в лесу возле Камышлова нашли свалку зараженных 37 туш свиней. Причиной вспышки чумы стали пищевые отходы ближайшей военной части, которыми свиней кормили, сообщали ранее в Россельхознадзоре.

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