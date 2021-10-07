На Урале ввели режим ЧС. Причина - вспышки африканской чумы свиней

В пяти муниципальных округах Урала ввели режим ЧС из-за вспышек африканской чумы свиней. Соответствующий указ накануне подписал Евгений Куйвашев. Режим ЧС действует на территории Пышминского, Сухого лога, Камышловского городских округов и Богдановича. В лесах под Камышловом по той же причине введен карантин.
За ликвидацию режима ЧС ответственным назначили директора Департамента ветеринарии Свердловской области Евгения Трушкина. Ему предстоит оценить нанесенный предприятиям ущерб, а также минимизировать последствия и возместить производителям ущерб от чумы. Все свиньи, оказавшиеся под угрозой распространения заболевания, будут изъяты. Всех новых заводчиков будут впредь консультировать специалисты.
Отнести факт выявления африканской чумы свиней на территориях муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, к чрезвычайной ситуации муниципального характер
Напомним, первое сообщение о заболевании и гибели свиней на предприятиях поступило 27 сентября, вскоре после этого в лесу возле Камышлова нашли свалку зараженных 37 туш свиней. Причиной вспышки чумы стали пищевые отходы ближайшей военной части, которыми свиней кормили, сообщали ранее в Россельхознадзоре.
- Бизнесмены и рестораторы просят губернатора не вводить систему QR-кодов. И этому есть ряд причин. Тем временем в Роспотребнадзоре пояснили, что на входе в общественные места наряду с кодом нужно будет показывать паспорт. А вот ПЦР тесты не котируются.
- В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. За непривитых работников Роспотребнадзор будет штрафовать начальство.
- Эксперт рассказал, на что нужно обратить внимание при выборе продуктов в магазине и на рынке.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев