На Урале ввели режим ЧС. Причина - вспышки африканской чумы свиней

В пяти муниципальных округах Урала ввели режим ЧС из-за вспышек африканской чумы свиней. Соответствующий указ накануне подписал Евгений Куйвашев. Режим ЧС действует на территории Пышминского, Сухого лога, Камышловского городских округов и Богдановича. В лесах под Камышловом по той же причине введен карантин.

За ликвидацию режима ЧС ответственным назначили директора Департамента ветеринарии Свердловской области Евгения Трушкина. Ему предстоит оценить нанесенный предприятиям ущерб, а также минимизировать последствия и возместить производителям ущерб от чумы. Все свиньи, оказавшиеся под угрозой распространения заболевания, будут изъяты. Всех новых заводчиков будут впредь консультировать специалисты.