На вахту Северного Кавказа, где служат уральцы, нагрянула проверка. Начальник свердловского ГУ МВД Александр Мешков и его заместитель Петр Кривегин посмотрели, справляются ли среднеуральские полицейские с шестимесячной службой. Там же прошла встреча свердловского главка с руководством МВД Дагестана. Представители полиции обсудили состояние обстановки, условия работы и проблемы региона. Лучший сторожил, по традиции, наградили новым званием и почетной грамотой.
Далеко не каждый наберется мужества, чтобы на полгода оставить своих близких людей, родные места и отправиться в полную опасностей служебную командировку. Выражаю вам искренние слова благодарности за нелегкие будни. Желаю скорейшего завершения командировки, выполнения всех поставленных боевых задач и возвращения домой без потерь.
Именно здесь находится мемориал в честь погибших в борьбе с терроризмом военных на Северном Кавказе. К памятнику возложили розы. После чего генералы проверили блокпост свердловских полицейских, кубрики для проживания, столовую, медсанчасть, прачечную и оружейную комнаты.
Глава Свердловского МВД лично убедился, что на всех объектах порядок, всем необходимым личный состав обеспечен, форменное обмундирование соответствует сезону. Отправленный по распоряжению Александра Мешкова накануне его поездки в Дагестан КАМАЗ с грузом предметов первой необходимости, посылками и письмами от родных дошел до адресата и применяется по назначению.
- На Урале целая семья погибла в жутком ДТП. Собрали для вас все подробности происшествия.
- Уже известно, как могут наказать убийц Ксении Каторгиной.
- Директор автопредприятия, механик или водитель - кто же виноват в смерти семерых пешеходов в аварии с автобусом в Горном? Проверка показала, что перед рейсом автобус все-таки осмотрели. Водитель не был пьян. А в полиции перечислили всех жертв трагедии. Пассажиры автобуса благодарят водителя, но сам мужчина пока что находится в изоляторе.
- На ЕКАДе водитель КАМАЗа устроил массовое ДТП, в котором погиб водитель другого автомобиля. Подробности аварии, фото и видео с места событий в НАШЕЙ.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев