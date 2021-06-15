На вахту Северного Кавказа, где служат уральцы, нагрянула проверка

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Рассказываем, зачем глава полиции лично приехал к вахтовикам.

На вахту Северного Кавказа, где служат уральцы, нагрянула проверка. Начальник свердловского ГУ МВД Александр Мешков и его заместитель Петр Кривегин посмотрели, справляются ли среднеуральские полицейские с шестимесячной службой. Там же прошла встреча свердловского главка с руководством МВД Дагестана. Представители полиции обсудили состояние обстановки, условия работы и проблемы региона. Лучший сторожил, по традиции, наградили новым званием и почетной грамотой.

Далеко не каждый наберется мужества, чтобы на полгода оставить своих близких людей, родные места и отправиться в полную опасностей служебную командировку. Выражаю вам искренние слова благодарности за нелегкие будни. Желаю скорейшего завершения командировки, выполнения всех поставленных боевых задач и возвращения домой без потерь.

Отметил Александр Мешков, обращаясь к своим коллегам..

Именно здесь находится мемориал в честь погибших в борьбе с терроризмом военных на Северном Кавказе. К памятнику возложили розы. После чего генералы проверили блокпост свердловских полицейских, кубрики для проживания, столовую, медсанчасть, прачечную и оружейную комнаты.

Глава Свердловского МВД лично убедился, что на всех объектах порядок, всем необходимым личный состав обеспечен, форменное обмундирование соответствует сезону. Отправленный по распоряжению Александра Мешкова накануне его поездки в Дагестан КАМАЗ с грузом предметов первой необходимости, посылками и письмами от родных дошел до адресата и применяется по назначению.

Отметил глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

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