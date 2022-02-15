На Вайнера разместили клетку с цепями и куклой внутри

Сегодня утром, 15 февраля, в Екатеринбурге на пересечении Вайнера и Попова неизвестный мужчина установил странный арт-объект: клетка, внутри которой находится кукла в цепях.

По словам местных продавцов, инсталляцию разместил неизвестный. Внутри клетки он установил оставил плакат с надписью: "Кто „любит“ детей — будет сидеть вечно». Есть вероятность, что этот перформанс был посвящён проблеме педофилии и насилию над детьми.

В полиции отметили, что по этому факту проводится проверка. Там выясняют, кто именно и для чего установил скульптуру. Объект изъят, сообщает E1.RU.

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