На Вайнера разместили клетку с цепями и куклой внутри

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Внутри клетки повесили плакат с текстом "Кто "любит" детей - будет сидеть вечно".

Сегодня утром, 15 февраля, в Екатеринбурге на пересечении Вайнера и Попова неизвестный мужчина установил странный арт-объект: клетка, внутри которой находится кукла в цепях.


По словам местных продавцов, инсталляцию разместил неизвестный. Внутри клетки он установил оставил плакат с надписью: "Кто „любит“ детей — будет сидеть вечно». Есть вероятность, что этот перформанс был посвящён проблеме педофилии и насилию над детьми.


В полиции отметили, что по этому факту проводится проверка. Там выясняют, кто именно и для чего установил скульптуру. Объект изъят, сообщает E1.RU.


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