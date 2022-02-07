На ВИЗе на женщину с детьми напала стая бродячих собак

В субботу, 5 февраля, на ВИЗе на Репина, 84 на женщину с детьми напали бродячие собаки. Об этом сообщили в группе "Инцидент Екатеринбург" во "Вконтакте".

Екатеринбурженка шла по двору с двумя детьми. Вдруг сзади на одного из ребят напала собака. Затем их окружила стая из как минимум 8 особей.

- Мы шли по двору домой, собак не видели. Вдруг собака напала сзади, не лаяла и не рычала, просто неожиданно укусила. Ребёнок закричал и отбежал в сторону. Через минуту вокруг нас было уже около восьми собак. Запомнила жёлтые чипы на обоих ушах. Остальные не нападали, просто стояли. Потом разбежались. Больше пострадали морально, чем физически, - рассказала паблику потерпевшая.