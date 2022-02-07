На ВИЗе на женщину с детьми напала стая бродячих собак

1
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50573

В своре было как минимум 8 животных.

В субботу, 5 февраля, на ВИЗе на Репина, 84 на женщину с детьми напали бродячие собаки. Об этом сообщили в группе "Инцидент Екатеринбург" во "Вконтакте".


Екатеринбурженка шла по двору с двумя детьми. Вдруг сзади на одного из ребят напала собака. Затем их окружила стая из как минимум 8 особей.

- Мы шли по двору домой, собак не видели. Вдруг собака напала сзади, не лаяла и не рычала, просто неожиданно укусила. Ребёнок закричал и отбежал в сторону. Через минуту вокруг нас было уже около восьми собак. Запомнила жёлтые чипы на обоих ушах. Остальные не нападали, просто стояли. Потом разбежались. Больше пострадали морально, чем физически, - рассказала паблику потерпевшая.

Напомним, в последнее время всё чаще сообщается о нападении бродячих собак на людей. По этой причине губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал от мэров свердловских городов отловить бездомных собак за две недели. Тем временем в Академическом собаки несколько раз нападали на местных жителей.


Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50573

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined